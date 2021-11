Ballon d’Or 2021 | Donnarumma remporte le trophée Yashin 2021

29/11/2021 à 21:31 CET

Gianluigi Donnarumma a reçu le trophée Lev Yashin lors du gala du Ballon d’Or 2021. Le prix décerné depuis 2019, récompense le meilleur gardien de l’année.

Le nouveau gardien de la Paris Saint Germain a été l’une des pièces maîtresses de la L’équipe italienne va gagner l’Eurocup, où j’ai été choisi MVP du tournoi. De plus, l’ancien gardien de but de la AC Milan, fut l’un des artisans de la réémergence des « rossoneri » parmi les grands d’Europe, terminer deuxième en Serie A 2020/21.

L’Italien s’est imposé devant les neuf autres candidats, parmi lesquels son coéquipier, Keylor Navas, en plus de Thibaut Courtois, Ederson, Samir Handanovic, Emiliano Martínez, Édouard Mendy, Manuel Neuer, Jan Oblak et Kasper Schmeichel.

Deuxième vainqueur de l’histoire

Donnarumma succède à Alisson Becker, gardien de Liverpool et de l’équipe nationale brésilienne, qui était le seul à remporter le prix en 2019 après avoir remporté l’UEFA Champions League.

Comme dans le Ballon d’Or , le jury est composé de journalistes spécialisés, un pour chaque pays. Chaque membre du jury choisit trois gardiens et leur attribue une note de 5,3 et 1 point. En 2020, le prix a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Trophée Yashin reconnaît de 2019 à meilleur gardien de but au monde dans une année civile pour le magazine France Football. Les critères qui sont pris en compte pour choisir le gagnant actions collectives et individuelles, la classe du joueur en termes de Talent et le Fair-play et sa trajectoire.