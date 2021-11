Ballon d’Or 2021 | Les larmes de Laporta après le discours d’Alexia

29/11/2021 à 21:47 CET

Alexia putellas a réussi à exciter Joan Laporta avec son discours au Gala du Ballon d’Or 2021. La joueuse du Barça, nommée meilleure joueuse du monde, a tenu en catalan à remercier tout le club, « Merci au club, que le destin a voulu qu’aujourd’hui ce soit son 122º anniversaire. Félicitations à tous, messieurs, c’est un plaisir d’être ici pour représenter le club« .

Le président n’a pas pu cacher son émotion en entendant les propos du joueur, et on a vu comment il tentait de retenir ses larmes. Alexia a clos son discours dédiant le prix à son père, avec qui sûrement, a non seulement excité Jeanne Laporta, mais il l’a fait avec tout le barcelonismo.