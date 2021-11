Ballon d’Or 2021 | Les moments clés de la carrière d’Alexia

29/11/2021

Le à 21:52 CET

La carrière de footballeur d’Alexia Putellas est longue. Cela a commencé alors qu’il avait à peine 7 ans et, depuis lors, à chacune des étapes de sa vie, il est passé grandir en tant que personne, en tant que joueur et en tant que professionnel. Cependant, il y a des moments qui laissent toujours plus d’empreinte que d’autres.

Le retour au FC Barcelone

Alexia portait la chemise Blaugrana depuis sa naissance. Il s’est rendu au Camp Nou pour chanter les noms de Rivaldo et Iniesta. Vu les débuts Messi avec 30. Dans la saison 12/13, il les a approchés, et c’est le rêve d’être dans l’équipe première est devenu réalité. Il avait déjà fait partie des catégories inférieures, mais cette fois, après les belles saisons qu’il avait faites dans les Espagnol et dans le J’ai soulevé, C’était différent.

Il est retourné dans «sa maison» pour briller. Pour montrer au monde entier qui il était et de quoi il était capable. Et c’est ce qu’il fit. Cette même campagne, elle a été choisie comme la meilleure joueuse de la finale du Coupe de la Reine, où le Barça a battu Transportes Alcaine 4-0 et Alexia a marqué du troisième des Catalans.

A partir de là, elle était déjà l’une des joueuses clés de l’équipe de Xavi Llorens, après que Fran Sánchez et enfin de Luis Cortés.

Budapest, un avant et un après

Le club, sans être satisfait des résultats obtenus avec Fran Sánchez sur le banc, il l’a arrêté et a annoncé l’arrivée de Balaguer en janvier 2019. L’équipe, qui semblait être en basse heure, a réussi à se faufiler dans la finale de l’UEFA Champions League contre l’un des rivaux les plus redoutés d’Europe, le Olympique de Lyon, qui a commencé comme favoris. Les Français ont dominé le match et ont remporté la précieuse Coupe d’Europe (4-1).

Cette nuit-là à Budapest, Alexia, les larmes aux yeux, a raccroché la médaille d’argent et a déclaré : « Quelqu’un m’a dit que ne pas enlever la médaille de finaliste quand ils l’ont mise autour de notre cou nous rend super. Tout d’abord, reconnaissez qu’il y a encore un long chemin à parcourir. Deuxièmement, être fier que la médaille soit maintenant en argent, de sorte qu’en l’avenir est d’une autre couleur& rdquor ;.

Historique! C’est ainsi qu’Alexia Putellas a remporté le Ballon d’Or féminin 2021 | @francefootball

« Non salut ha distance & rdquor;

L’année suivante, ils ont réessayé. En demi-finale, disputée en août par le Covid-19, ils ont rencontré le Wolfsbourg et ils savourèrent à nouveau la défaite. Et de la manière la plus amère possible. Les Blaugrana ont payé le manque de but et les Allemands ont marqué après une erreur défensive du Barça.

Dans ce match, les Catalans ont montré qu’ils n’étaient plus si loin des équipes les plus puissantes d’Europe. Alexia a été claire à ce sujet et, après avoir terminé le jeu, elle a répondu lors de la conférence de presse : « Il n’y a plus de distance. » La technique, la qualité, l’exigence et la compétitivité qui, jusqu’à ce moment-là, séparaient le FC Barcelone des autres équipes, n’existaient plus. Maintenant, eux aussi étaient craints.

Des tribunes à l’herbe

Le 5 janvier 2020, le club a tenu à rappeler qu’il y a 50 ans, les ‘pionniers’ avaient disputé un match au Camp Nou. Donc, ouvert les portes du grand stade pour que les Blaugrana puissent y jouer le derby contre l’Espanyol. C’était le plus beau cadeau de Reyes pour Alexia, qui a ouvert le score et est devenue le premier buteur du Barça féminin du Camp Nou.

Laporta, Piqué et Alexia Putellas ont été encouragés à danser le haka avec les joueurs authentiques du Barça | FCB

Touche le ciel avec tes mains

Les succès de la saison 20/21 sont venus progressivement. Ils ont d’abord repris la Ligue le 9 mai à Tenerife après avoir battu Granadilla. Une semaine plus tard, ils ont pris leur revanche en Ligue des champions. Lyon leur a marqué quatre buts en 2019 et ils ont fait de même avec Chelsea à Göteborg. En seulement 30 minutes, les Blaugrana se sont imposés en finale de Ligue des champions. Alexia a marqué le deuxième. Il attrapa le bouclier et l’embrassa. À cet instant, il sut qu’il avait déjà écrit l’histoire.

La Coupe de la Reine il a mis plus de temps à arriver, le 30 mai. C’était la cerise sur le gâteau et ils n’ont pas déçu. Le capitaine non plus. Il a marqué son doublé et est revenu à Barcelone avec le triplé.

Remerciements individuels

Les récompenses individuelles ont commencé à arriver pour Mollet cette année. En août, l’UEFA lui a décerné le prix de Meilleur joueur de l’année, ainsi que meilleur milieu de terrain. Cette semaine également, elle a été nominée pour les prix « The Best » du meilleur joueur de la FIFA.

Non seulement l’Europe, mais le monde entier, apprécie et reconnaît le bon football d’Alexia Putellas.