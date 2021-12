Ballon d’Or 2021 | Lewandowski, sur le discours de Messi : « Que ce ne soient pas des mots creux »

12/07/2021

L’attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, a parlé ouvertement de la victoire de Messi au gala du Ballon d’Or 2021 pour Kanale Sportowym : « Je voudrais que ce soit une déclaration sincère et cool d’un grand joueur et pas seulement une déclaration mais pas seulement des mots ».

Le Polonais, qui aurait pu être l’un des vainqueurs de l’édition 2020 annulée après avoir remporté tous les trophées avec le Bayern, a reconnu que les votes étaient justes et Leo Messi méritait le prix : « Bien sûr, je ne veux pas être fier ou excité mais, comme je l’ai dit, il y a tout un choix basé sur tout ce qui se fait ».

L’ancien joueur du Borussia Dortmund a insisté sur le fait que c’était un privilège de pouvoir rivaliser avec Leo Messi : « Vous êtes si proche et vous vous battez pour le poste avec un joueur aussi grand et aussi grand que Messi, puis vous obtenez les commentaires que vous méritez le prix. »

Dans ce sens, le buteur a souligné qu’il est fier de la deuxième place : « Évidemment j’apprécie ça, ça me rend très fier, mais au fond de moi j’ai ressenti une tristesse qui n’était pas un jour ou deux mais plutôt plus et je suis content qu’on n’ait pas joué un match dans la semaine à ce moment ».