Ballon d’Or 2021 | Messi agrandit sa légende avec son septième Ballon d’Or

29/11/2021

Le à 22:23 CET

Leo Messi continue d’être le meilleur. L’Argentin est le vainqueur du Ballon d’Or 2021, la plus haute distinction individuelle qu’un footballeur puisse recevoir. C’est la septième fois qu’il se voit décerner le prix décerné chaque année par le magazine français spécialisé ‘France Football‘et mène le classement des joueurs qui l’ont conquis le plus de fois seul.

Le record de Leo Messi sera très difficile à égaler à un moment donné de l’histoire. Le plus grand de tous les temps se trouve également dans la section des distinctions individuelles. Avec sept Ballons d’Or, il se démarque de son grand rival dans la course à ce prix, Cristiano Ronaldo, qui l’a remporté à cinq reprises. Plus loin, Cruyff, Van Basten et Platini, avec trois.

En 2007, il était troisième, en 2008, deuxième et la première fois que Messi a baigné dans l’or, c’était en 2009. L’Argentin, qui n’a que 22 ans, a goûté la gloire pour la première fois sans savoir qu’il y goûterait encore six fois. Sa soif insatiable de continuer à gagner et à concourir l’a amené à devenir le meilleur footballeur de tous les temps.

Il n’a pas quitté l’Olympe du football entre 2009 et 2012, étant le seul à avoir réussi à remporter les suffrages des capitaines, des entraîneurs et des journalistes pendant quatre années consécutives. Celui de 2010 a été le plus spécial de tous, puisqu’il a partagé le podium avec deux de ses coéquipiers : Andrés Iniesta et Xavi Hernández. Les trois footballeurs du Barça ont été formés à La Masia dans une image qui restera à jamais gravée dans l’histoire du club.

Après une pause de deux ans au cours de laquelle le Ballon d’Or a été gravé au nom de Cristiano Ronaldo, Messi a régné à nouveau en 2015. Sa grande saison, faisant partie d’un attaquant de rêve avec Neymar et Luis Suárez, a aidé le Barça à remporter le deuxième triplé de leur : Coupe, Ligue et Ligue des Champions.

Le joueur portugais du Real Madrid a soulevé le Ballon d’Or pour deux saisons consécutives supplémentaires et Luka Modric a surpris tout le monde en se faisant couronner en 2018. Messi est infatigable et, encore une fois, il a semblé s’imposer comme le meilleur footballeur de 2019. L’édition 2020 de France Football a décidé de ne pas remettre le prix car la pandémie causée par Covid-19 a empêché le développement normal des ligues de football du monde, elle a donc considéré qu’il n’y avait pas de conditions équitables pour le remettre.

Ce 2021, Messi est à nouveau en or. Ses mérites ont été lorsqu’il était joueur du Barça : 41 buts et 17 passes décisives sont les records qu’il ajoute en 2021 avec le maillot blaugrana, albiceleste et PSG. De plus, il a remporté la Coupe et, enfin, il a pu riposter de la dalle qui signifiait ne rien gagner avec l’équipe argentine et cet été il a conquis son continent en soulevant la Copa América.