Ballon d’Or 2021 | Scandale! La presse allemande porte plainte contre le Ballon d’Or pour Messi

29/11/2021 à 23h50 CET

Les réactions sur le septième Ballon d’Or de Leo Messi commencent déjà à arriver. Bien que pour presque tout le monde cela soit plus que mérité, la presse allemande ne pense pas la même chose et a titré par un : « Élection de scandale ! », puisqu’ils estiment que ce prix aurait dû être remporté par Lewandowski.

Pour Bild, que l’attaquant polonais n’ait été qu’à la deuxième place des votes pour le Ballon d’Or, compte tenu de sa grande année et surtout, de ce qu’il a fait l’année dernière, cela n’est pas compris. Dans leur réflexion, ils intègrent également les propos de Leo Messi à son égard : « Je pense que vous auriez certainement gagné l’année dernière. J’espère que ce sera encore mieux l’année prochaine« Bon geste d’un Leo Messi qui a été ravi d’être à nouveau choisi comme le meilleur footballeur du monde.

A son tour, l’attaquant du Bayern, juste après le gala, a publié un message sur son compte Twitter personnel félicitant à la fois l’Argentine et Alexia Putellas, vainqueur du Ballon d’Or féminin : « Félicitations Leo Messi et alexiaputellas vainqueurs du Ballon d’Or, félicitations également à tous les joueurs nominés ! J’ai remporté le prix de l’attaquant de l’année et aucun joueur ne peut gagner un prix individuel sans l’équipe la plus forte et les fans fidèles derrière elle. Merci pour votre appui ».