Ballon d’Or 2021 | Suivez en direct les réactions du Gala du Ballon d’Or 2021

Le gala du Ballon d’Or 2021 qui récompense le meilleur footballeur de l’année aura lieu à Paris le lundi 29 novembre à partir de 20h30.. La cérémonie, qui n’a pu avoir lieu l’an dernier en raison du Covid-19, réunira les trois favoris : Messi, Lewandowski et Jorginho.

L’Argentin, qui a marché l’été dernier a quitté Barcelone pour le PSG, Il est le principal prétendant après la réalisation de la Copa del Rey et de la Copa América en 2021. De plus, au cours de la saison 2021/22, il a marqué 38 buts et distribué 14 passes décisives toutes compétitions confondues.

En clé culé, l’institution sera également représentée par Pedro González, qui fait partie de la liste des 30 finalistes, et les joueuses du FC Barcelona Femenino : Alexia Putellas, la grande favorite du prix, a également le soutien de Sandra Paños, Irene Paredes et Jenni Hermoso.

Laporta sur Messi: « Avec Messi, il y a eu la joie de le voir gagner à nouveau. »

Laporta sur le tapis rouge : « Nous sommes très heureux. C’est une période très excitante pour le club. Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer 122 ans d’histoire. »

Le Gala du Ballon d’Or 2021 est terminé. Passons en revue les gagnants : Leo Messi, Ballon d’Or masculin ; Alexia Putellas, Ballon d’Or Féminin ; Pedri, Trophée Kopa du meilleur jeune homme de l’année ; Gianluigi Donnarumma, Trophée Yashin du meilleur gardien de l’année ; Robert Lewandowski, Trophée du meilleur buteur de l’année ; et Chelsea, Trophée du meilleur club de l’année.

Dernière surprise pour Messi. Image de la Tour Eiffel illuminée en hommage à Messi.

« Je n’ai jamais pensé à remporter sept trophées Ballon d’Or. Je n’ai jamais pensé au sixième et au septième et je ne pense pas au huitième. Je ne pense qu’à ma nouvelle étape au PSG, où je suis déjà pleinement adapté et pense à obtenir plus de succès »

Messi reprend la parole : « J’ai reçu le prix en juin. C’était ce que je voulais depuis que j’ai commencé à défendre le maillot de mon pays. Je veux le dédier à mes compatriotes, car c’était quelque chose de grand. Merci à mes amis Luis Suárez et Sergio Agüero. Non, je savais qu’il allait me donner le trophée Luis. Cela le rend encore plus spécial. «

Et là apparaît le trophée, porté par son ami Luis Suárez !

Leurs enfants parlent aussi.

Luis Suárez et Sergio Agüero, deux de ses meilleurs amis, parlent de la carrière de Leo Messi. Et ils vous félicitent pour ce nouveau succès.

Messi a été élu meilleur joueur de la Copa América. Comme il l’a dit, un titre qui lui a valu son septième prix du meilleur footballeur de l’année.

D’ailleurs, Messi n’a pas encore reçu physiquement le trophée…

On se souvient des critiques reçues pendant tant d’années sans succès avec sa sélection. Les pires moments de sa carrière, sans aucun doute, pleine de titres et de distinctions au Barça.

Beau geste de Messi avec Lewandowski. La trajectoire de l’Argentin ce parcours est désormais revue, notamment ce titre de la Copa América, le premier qu’il a obtenu avec l’absolu de l’albiceleste. Vous parlez aux habitants de votre quartier à Rosario.

« C’est incroyable d’être à nouveau ici. Il y a deux ans, j’ai dit que c’était mes dernières années et je suis de nouveau ici. Ils m’ont demandé quand serait ma date de retraite, mais je suis à Paris et très heureux d’être ici. Je vraiment envie de continuer à me battre. pour de nouveaux défis. Je ne sais pas quand viendra le moment de dire au revoir, car j’aime beaucoup le football. Merci à mes coéquipiers du Barça et de Paris et au staff technique de l’équipe d’Argentine. J’ai gagné ce trophée, mais j’ai eu le sentiment qu’il y avait une Cette année, j’ai réalisé le rêve que je voulais tant après de nombreuses années de recherche. Ce prix est pour ce que nous avons fait en Copa América et je remercie mes coéquipiers. C’est une soirée spéciale, car ce sont ma femme, mes enfants, mes frères, mes parents, mes neveux, mes beaux-frères. Dites à Robert que c’est très spécial d’avoir atteint la finale avec lui. Tout le monde a convenu que l’année dernière vous étaient le gagnant. Cela ne pouvait pas être fait pour lui. thème de la pandémie, mais cre ou que vous méritez d’avoir ce trophée à la maison. »

