Ballon d’Or 2021 | Toutes les gagnantes du Ballon d’Or féminin

Les Ballon d’Or féminin il n’est pas aussi vieux que le mâle. En fait, il n’a été livré qu’à deux reprises avant le gala de ce soir. Après une année 2020 au cours de laquelle le prix a été rendu orphelin par la pandémie, ce sera le troisième versement avec cinq joueurs du Barça (Alexia, Paredes, Hermoso, Cloths and Martens) choisissant de succéder à l’américain Megan rapinoe sur le trône du meilleur joueur du monde.

Depuis 2001, la FIFA et le magazine français France Football Ils collaborent année après année pour récompenser le meilleur joueur du monde, mais après une brève fusion des récompenses (de 2010 à 2015), les deux organisations ont rompu l’accord pour désigner leur propre star de la saison. Ainsi, la publication française a rétabli la Ballon d’Or, tandis que la fédération internationale inaugurait le Le meilleur FIFA, successeur de l’historique Joueur mondial de la FIFA.

Parmi tous les lauréats, le Brésilien Marta Vieira est le le plus grand lauréat de ce trophée fusion, puisqu’il a remporté six fois le Joueur mondial de la FIFA (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2018) et le prix Le meilleur FIFA (2018). Il est suivi, à trois, par l’ancien attaquant allemand Birgit prinz, qui a également remporté coup sur coup en 2003, 2004 et 2005.

Joueur mondial de la FIFA

2001 Mia Hamm (Washington Liberté)

2002 Mia Hamm (Washington Liberté)

2003 Birgit Prinz (FFC Francfort)

2004 Birgit Prinz (FFC Francfort)

2005 Birgit Prinz (FFC Francfort)

2006 Marta Vieira (Umeå IK)

2007 Marta Vieira (Umeå IK)

2008 Marta Vieira Umeå IK)

2009 Marta Vieira (Los Angeles Sol)

Ballon d’Or + Joueur Mondial de la FIFA

2010 Marta Vieira (Équipe nationale du Brésil)

2011 Homare Sawa (Équipe nationale du Japon)

2012 Abby Wambach (Équipe nationale des États-Unis)

2013 Nadine Angerer (Brisbane Roar)

2014 Nadine Kesler (Wolfsburg FG)

Ballon d’Or

2018 Ada Hegerberg (Olympique de Lyon)

2019 Megan Rapinoe (OL Règne)

2020 : Désert

2021 : Alexia Putellas (FC Barcelone)