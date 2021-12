Ballon d’Or Alexia | Bien plus qu’un ballon

03/12/2021 à 06:30 CET

Arriver à millions d’abonnés sur son compte Instagram serviront Alexia pour beaucoup de choses mais, la connaissant, celle qu’elle apprécie le plus est celle qui n’a pas de prix. De cette nouvelle position, qui la place au sommet en tant que meilleure footballeuse du monde, la joueuse disposera d’une chaire à partir de laquelle elle pourra émettre des messages d’autonomisation et d’égalité. Ce Ballon d’Or a déjà servi ses prédécesseurs, Ada Hegerberg et Megan Rapinoe, pour élever la voix et le donner aux autres.

Alexia recueille un témoin très puissant à 27 ans et avec beaucoup de titres et de récompenses derrière elle. Tout ce qui a travaillé, combattu, souffert et apprécié pour les atteindre, la soutient pour devenir une référence sportive et sociale. Il est vrai que, même au gala lui-même, il y avait des différences claires entre Messi et elle. Pourquoi n’ont-ils pas appuyé ensemble sur ce bouton qui illuminait la Tour Eiffel dans laquelle ils apparaissaient tous les deux ? Dans les deux cas, Alexia brillait de sa propre lumière et la projetait sur de nombreuses filles et adultes qui ont besoin de voir qu’ils peuvent être là. L’édition complète de Style, ici.