Ballon d’Or | Alexia Putellas, une vie à surmonter pour atteindre le sommet

29/11/2021 à 21h30 CET

Qui allait dire à cette fillette de sept ans qui jouait sur des terrains en terre battue qu’elle aurait aujourd’hui le Ballon d’Or entre les mains ?

Il y a vingt ans, Alexia putellas (Mollet del Vallés, 4 février 1994) a mis ses chaussures de football pour la première fois et ne les a plus enlevées. C’était dans l’équipe garçons de sa ville, à Mollet, où il n’a jamais fini d’être à l’aise. Grâce à Jaume et Elisabet, ses parents, il a cherché une équipe féminine et il s’est inscrit au CE Sabadell.

Il a défendu son bouclier dans la même équipe que son ancien coéquipier du FC Barcelone, Vicky Losada. A cette époque, il n’y avait qu’une seule équipe féminine dans le club Harlequin et elle était la plus petite de toutes ses coéquipières. Il a joué quatre saisons avec Sabadell jusqu’à Le Barça l’a remarquée.

Les premiers pas en blaugrana

Pendant une saison, Alexia a été dans les catégories inférieures du club qu’il considérait comme « la sienne ». j’étais fan depuis tout petit Saviola, Riquelme, Ronaldinho, Eto’o et Messi, qu’il allait encourager au Camp Nou.

Alexia Putellas au Camp Nou

| Instagram

Des changements pour le mieux

Cependant, il ne s’est pas fait remarquer au FC Barcelone et signé pour l’Espanyol quand j’avais à peine 12 ans. À l’époque, les Bleus et Blancs vivaient leur âge d’or dans le football féminin. Le club était l’une des références au niveau de l’État et ils se sont battus, chaque année, pour la conquête de la Liga et de la Copa de la Reina. Alexia s’est démarquée dans les catégories inférieures de l’équipe perruche et a fait ses débuts, à l’âge de 16 ans, avec l’équipe première.

Alexia Putellas remporte un titre avec l’Espanyol

| Augmenter l’UD

Jeune, talentueux et doté d’un pied gauche en or, Mollet’s se voulait l’une des révélations du football féminin. Il était donc normal pour lui d’attirer l’attention des autres équipes espagnoles et du catégories inférieures de l’équipe nationale. Il a quitté la ville de Barcelone et est allé à Valence pour l’armée, un an, dans les rangs de Levante UD.

Sans aucun doute, au club ‘granota’ Il s’est encore distingué : il a marqué 15 buts en seulement 34 matchs qui a joué en Liga. Elle a été la joueuse révélation de la saison 11/12 et le Barça, qui misait justement sur l’équipe féminine, bâtissant un solide projet d’avenir, a voulu compter sur ses services.

Alexia Putellas joue dans les rangs de Levante UD

Retourner chez soi

Avant de rentrer à Barcelone, avec sa famille et avec l’équipe de sa vie, Alexia a vécu l’un des épisodes les plus durs de sa vie : la perte soudaine de son père Jaume. Il l’avait soutenue dans toutes ses décisions, il était dans les gradins à chaque match joué par sa fille, il était son plus grand critique et son œil droit. La passion de Jaume pour le football l’a encore plus marquée et l’a transférée sur le terrain.

N’ayant personne pour l’arrêter, Alexia a commencé à forger sa carrière de footballeuse en 2012 et à l’âge de 18 ans avec le maillot du Barça. Il s’est rapidement adapté à l’équipe et aux valeurs du club. Au cours de cette première saison, elle s’est déjà démarquée au milieu du terrain, notamment lors de la Coupe de la Reine, où elle a été choisie comme la meilleure joueuse des demi-finales.

Les saisons suivantes, Alexia a grandi avec le projet du FC Barcelone. Peu à peu, les résultats de tant d’efforts sont venus. En octobre 2017, face à Santa Teresa, il enfile pour la première fois le bracelet.

Professionnel et reconnu

Le Barça gagnait également en importance en Europe jusqu’à ce que en 2019, ils ont réussi à atteindre la finale de l’UEFA Champions League. Ils ont perdu 1-4 face à l’Olympique Lyonnais et Alexia a accroché – et n’a pas décollé – la médaille d’argent. Les larmes qu’elle a versées à Budapest lui ont donné la force de être la pièce maîtresse qui a poussé le Barça à remporter le triplé.Avec la Coupe, la Ligue et les Champions sous le bras, Alexia est devenue une référence, elle aussi, en Europe. Qualité, humilité et football. Trois mots qui le définissent parfaitement. À ce jour, depuis son retour à Barcelone en 2012, le capitaine a joué 364 matchs et marqué un total de 157 buts (118 en Ligue, 12 en Ligue des Champions, 16 en Coupe de la Reine, 3 en Supercoupe d’Espagne et 8 en Coupe de Catalogne).

Aujourd’hui, jour qui marque le 122e anniversaire de la naissance du club de sa vie, Alexia Putellas est sacrée Reine du football avec la conquête du Ballon d’Or.

Peut-être que personne n’aurait dit à cette fillette de sept ans qu’elle viendrait ici, mais du ciel, ils l’ont encouragée à ne jamais cesser d’essayer.