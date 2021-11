Ballon d’Or Blaugrana

29/11/2021

Le Ballon d’Or 2021 (65e édition) a coloré le Barça le jour où le club barcelonais fêtait ses 122 ans d’histoire et était représenté par le président Joan Laporta et le vice-président des sports Rafael Yuste. Les lauréats des catégories hommes et femmes, ainsi que le lauréat du prix Kopa du meilleur joueur des moins de 21 ans, ont clôturé un exercice inoubliable. Léo Messi (depuis l’été dans les rangs du PSG), Alexia Putellas et Pedro González ils ont été choisis par ‘France Football’ comme les meilleurs dans leurs catégories respectives.

Glamour, après une année « garée » par la crise sanitaire du Covid-19, est revenu au Théâtre du Châtelet à Paris. Les stars du football du moment, hommes et femmes, ont défilé sur le tapis rouge, vêtus d’élégants costumes et robes et, dans certains cas, accompagnés de leurs partenaires et enfants. La fête du foot, animé par la journaliste française Sandy Heribert et l’ex-footballeur Didier Drogba, distillé raffinement et distinction, tant pour la scène que pour les stars présentes dans la salle, et pour les surprises, comme la présence de Fernando Alonso et Esteban Ocon, pilotes alpins, qui ont remporté les trophées dans une voiture de sport.

Les rumeurs pointaient toujours dans le sens de Messi, Alexia et Pedro comme candidats aux prix. Et bien que sa nomination était attendue, elle a longtemps été célébrée par les protagonistes et par le FC Barcelone, notamment les victoires de Alexia et Pedro. Egalement celui de Messi, qui à des fins techniques, des sept Ballons d’Or qu’il a accumulés – un record – six et demi étaient le Barça.

Le triomphe de Messi a été chanté malgré la belle saison également réalisée par Robert Lewandowski, L’attaquant polonais du Bayern Munich, qui a remporté le prix de l’attaquant de l’année. La Coupe remportée avec le Barça et le Pichichi de la Liga, ainsi que la Copa América remportée avec l’Argentine, étaient une approbation suffisante pour le Rosario.

La victoire d’Alexia avait aussi une base très solide : le triplé réalisé avec les femmes du FC Barcelone : Ligue, Coupe et Champions. Aussi pour son football exquis et efficace, ainsi que pour son comportement impeccable sur les terrains de jeu, toujours solidaire, respectueux et avec beaucoup de fair-play. Le triomphe a ému la gagnante, sa mère et sa sœur. Le prix était dédié, en particulier, à son père, aujourd’hui décédé.

De même, Pedri – le premier vainqueur de la soirée – avait des espoirs bien fondés d’être choisi pour son explosion lors de sa première année dans l’élite et de maintenir une régularité qui l’a conduit à l’équipe espagnole absolue pour jouer l’Eurocup et les Jeux olympiques pour jouer le JJ.OO. de Tokyo. Dans les deux tournois, il a été couronné deuxième. Le canari, bien qu’étant également nominé pour le Ballon d’Or, n’avait aucune option contre les « vaches sacrées » du football, d’où sa vingt-quatrième position, parmi les Harry Kane (23º) et Phil Foden (25º).

Ce n’était pas le triplet Blaugrana de 2010, dans lequel Messi, Xavi et Iniesta étaient d’accord et la personne chargée de nommer le champion était Pep Guardiola., mais il restera aussi dans l’histoire pour avoir couronné, pour la première fois, une joueuse du FC Barcelone : Alexia putellas, le grand capitaine.