Ballon d’Or : fin des votes

25/10/2021

Le à 07:13 CEST

Avec la dispute lors de ce week-end d’un classique de la Ligue espagnole, avec l’affrontement entre les deux équipes les plus puissantes de France (PSG et Marseille), avec un face-à-face entre Manchester United et Liverpool en Premier League et avec un Ajax-PSV aux Pays-Bas La dernière date limite pour voter pour le Ballon d’Or s’achève.

Le magazine France Football a permis aux journalistes, capitaines et entraîneurs de choisir qui est le meilleur joueur de 2021. Tous ceux qui votent doivent donner trois noms : un premier, un deuxième et un troisième. Il y a quatre noms qui sont au-dessus des autres, avec plus d’options que quiconque pour prendre le titre : Messi, Lewandowski, Benzema et Mbappé sont les principaux candidats au prix, l’Argentin étant celui avec le plus de billets pour remporter ce qui serait le septième prix de sa carrière. C’est le numéro 1 des paris. Messi a connu une saison splendide au niveau individuel qui s’est terminée avec la réalisation de la Copa América, son premier titre avec l’albiceleste, ajouté à la Copa del Rey.

La cérémonie de remise du Ballon d’Or 2021 aura lieu le 29 novembre à Paris.