Ballon d’Or : Jorginho défie Messi

13/07/2021 à 23:44 CEST

Bien que Messi soit sur le point de remporter son septième Ballon d’Or, l’un des noms qui sonnent pour tenter de concourir pour ce prix est Jorginho. Le footballeur de Chelsea a réussi à se proclamer champion de la Ligue des champions et du Championnat d’Europe la même année, étant un footballeur important dans les deux équipes.

Bien qu’il reconnaisse qu’il n’est pas le meilleur, et en cela il loue Leo Messi, comme il le dit, l’espoir est la dernière chose qui se perd : “Nous vivons pour les rêves. Mais je vais être assez honnête : cela dépend des critères que vous avez lors de l’attribution. Si on parle de talent, j’ai conscience que je ne suis pas le meilleur du monde. Par contre, si vous choisissez en fonction des titres, eh bien, personne n’a gagné plus que moi cette saison. Comment vais-je me comparer à Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar ? Ils ont des caractéristiques complètement différentes des miennes, mais je le répète, cela dépend des critères.”

Il a raté le cinquième penalty des tirs au but en finale de l’Eurocup, mais il a fait confiance à son gardien : “Tout était arrangé. Il savait que Donnarumma le sauverait. Je donne toujours tout ce que j’ai pour l’équipe, mais malheureusement parfois ce n’est pas assez. J’ai fini par rater le penalty, et à ce moment-là le monde m’est tombé dessus, parce que je voulais donner la victoire à l’Italie. Heureusement qu’on a ce phénomène dans le but qui m’a sauvé.”

Brésilien qui joue pour l’Italie

Il est né et a grandi au Brésil, mais dans sa jeunesse, il est allé en Italie et le lui doit : « Je n’y ai pas réfléchi à deux fois. Après les U21, je n’avais joué que des matchs amicaux avec l’équipe italienne. En novembre 2017, la convocation pour les barrages mondiaux avec la Suède est arrivée mais à ce moment-là le Brésil m’avait aussi cherché. C’était mon rêve. Jouer avec le Brésil depuis que je suis enfant. Mais je sentais que l’Italie avait besoin d’aide, ce jeu fondamental se jouait avec la Suède. Et quand j’ai eu besoin d’aide, l’Italie m’a aidé, m’a serré dans ses bras et m’a ouvert les portes. Je ne me sentais pas à l’aise de lui tourner le dos. Mon cœur a dit ‘Non, l’Italie a besoin de toi’. J’ai donc pris cette décision et honnêtement j’en suis très content.”