Ballon d’Or | Jorginho voterait pour De Bruyne pour le Ballon d’Or

29/10/2021 à 19:08 CEST

Joël Xaubet

milieu de terrain de Chelsea, Jorginho est l’un des nominés pour Ballon d’Or, l’Italien a été champion du Champions et Eurocoupe, ce qui lui a permis d’être a reçu le prix du joueur de l’année de l’UEFA. Dans une déclaration pour ESPN, Jorginho a révélé qu’il voterait pour De Bruyne pour remporter le Ballon d’Or.

De Bruyne, est celui choisi par Jorginho

Le footballeur italien a plaisanté sur qui devrait obtenir son vote : « Si je ne vote pas pour moi, qui votera pour moi ? Je veux avoir au moins une voix. C’est une blague, Je pense que je voterais pour Kevin De Bruyne Pour le beau football qu’il a montré ces années, c’est très agréable de le voir jouer. Il a une intelligence au-dessus de la moyenne. »

Jorginho a également parlé de son arrivée à Chelsea et son adaptation à un style de jeu aussi physique que celui du football anglais : « J’ai adapté mon jeu à la Premier League. J’ai appris de l’intensité et du physique. J’y ai adapté mon style, car je n’ai pas assez de qualités physiques. » L’Italien a également évoqué ses origines de footballeur : « J’ai commencé avec des idoles comme Ronaldinho et Kaká, mais un entraîneur m’a mis au centre du terrain. et J’ai commencé à apprendre de Pirlo et Xavi ».

Pièce clé pour Chelsea de Tuchel

Le milieu de terrain bleu fait partie de ces joueurs qui sont le prolongement de l’entraîneur sur le terrain. Il est venu de la main de Sarri et est devenu une pièce indispensable pour l’entraîneur italien, après son départ, Jorginho a eu du mal avec Lampard, jusqu’à ce que L’arrivée de Tuchel lui a redonné le rôle principal dans le noyau de Chelsea, où l’Italien est intouchable.