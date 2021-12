Ballon d’Or | Les projecteurs de La Cartuja braquent sur sa star, Alexia Putellas

01/12/2021 à 14:55 CET

Le capitaine du FC Barcelone, Alexia putellas, a touché le ciel de ses doigts au Théâtre du Châtelet, à Paris lundi dernier. Des millions de personnes ont vu en direct comment Mollet del Valles a été couronné meilleur footballeur du monde, devenant ainsi le troisième footballeur de l’histoire à remporter le prix et le deuxième espagnol après Luis Suárez.

La célébration post-gala fut cependant de courte durée, puisque la même nuit, Alexia et ses trois compagnes espagnoles et d’équipe, Sandra Paños, Irene Paredes et Jennifer Hermoso, ils retournèrent à Séville, où Jorge Vilda J’attendais qu’ils rejoignent l’équipe nationale. Mardi, l’équipe nationale vous pouviez voir les visages de l’Ecosse à La Cartuja et ils ne pouvaient pas échouer. Pour cela, le sélectionneur l’avait bien compris, les trois nominés et le vainqueur partant allaient sortir.

Avant que l’arbitre ne commence le match, Alexia a fait remise du Ballon d’Or aux fans de ‘La Roja’. Ses coéquipières, ses rivaux et les spectateurs l’ont applaudie alors qu’elle prenait le trophée à deux mains et le tenait en l’air. Les fans de Séville l’ont encouragée, un hommage qui sera répété samedi, d’abord au Johan Cruyff avant son match contre l’Athletic Bilbao à 12h00 (CET) et, plus tard, au Camp Nou à 16h15 (CET).

Une réussite collective

Alexia, toujours dépassée et sans assimiler le succès, est sortie sur le terrain comme si c’était une journée normale, ajoutant ainsi 93 sélections, le joueur avec le plus d’accumulation de l’histoire. Il a recommencé et, dans un autre match où l’équipe de Vilda a dominé du début à la fin, il a marqué son but pour l’équipe nationale à la 64e minute.

Fin 8-0. Câlins, sourires et félicitations, et cette fois pas spécialement pour la victoire. Alexia était toujours le centre d’attention et un regard complice entre Chiffons et Des murs folie déchaînée. Entre les deux blaugranas ils attrapèrent Alexia par derrière et, alors qu’elle demandait à être laissée à terre, ils ont commencé à le garder. A rejoint la fête en premier Sur un et ils la suivirent Leïla, marionne et tous les autres compagnons.

La fête ne faisait que commencer. Avec cris de « Ballon d’Or » tous les internationaux ont crié, sauté et entouré le meilleur joueur du monde. Le festival a déménagé au vestiaire et, plus tard, à l’hôtel. Il n’y avait pas de meilleure façon de terminer la dernière concentration de l’année.