Ballon d’Or | Messi se souvient de Maradona lorsqu’il a reçu le Ballon d’Or

29/11/2021

Le à 22:22 CET

Leo Messi a remporté son septième Ballon d’Or aujourd’hui. Quelque chose d’irréparable. Uniquement à la portée d’un élu. La Pulga a débarqué avec Cristiano Ronaldo (5 trophées) et en attendant a eu le temps de se souvenir de son ami Diego Armando Maradona dans l’hommage rendu à Pelusa lors du gala.

« Quand j’ai appris sa mort, j’étais chez moi. Avant que la nouvelle ne commence à sortir, mon père m’écrit et me demande « As-tu vu Diego ? Je ne savais pas de quoi il parlait et il m’a dit qu’il était décédé. Je savais qu’il n’allait pas bien, mais pas au point qu’il a fini par mourir, donc c’était une terrible nouvelle », a avoué Messi dans la vidéo certaines des meilleures pièces de théâtre et images de Maradona du sillage massif organisé en Argentine.

« J’ai rencontré Diego quand je suis allé à son programme, La Noche del Diez, il est venu avant de commencer, il m’a salué et nous avons parlé un petit moment. Ce fut un moment spectaculaire. Pour moi, Diego, comme pour tous les Argentins, était le meilleur « , a-t-il admis Léo. « J’ai eu l’opportunité de vivre avec lui, de l’avoir comme entraîneur dans une très bonne étape de sa vie. Il a vraiment apprécié les matchs, les entraînements et la Coupe du monde que nous avons eue. C’était un très bon moment pour lui et pour nous aussi », a-t-il conclu.

Messi et Maradona sont-ils de la famille ?

Malgré le fait que beaucoup de gens lui ont demandé après les paroles sincères de Messi, Leo et Maradona n’ont aucun type de relation familiale. Bien sûr, les deux étaient très proches sur le plan personnel.