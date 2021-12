Ballsy Arteta a un plan de deux mois, alors que la punition complète d’Aubameyang fait surface

Mikel Arteta est prêt à lancer les dés contre Pierre-Emerick Aubameyang après qu’un rapport a révélé l’étendue de la punition proposée par le manager d’Arsenal.

Aubameyang a été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal plus tôt cette semaine après avoir fait un rapport tardif d’un voyage en France. Le retard de l’attaquant a eu des implications sur les protocoles Covid-19 du club et n’était pas sa première indiscrétion au club.

Arteta a exclu le joueur de 32 ans de la sélection pour ses deux derniers matches de championnat contre Southampton et West Ham. L’Espagnol a ensuite confirmé que son avant-centre serait à nouveau négligé pour le déplacement à Leeds samedi.

Cependant, selon le Telegraph, ce ne sera que le début pour la superstar gabonaise. Selon leur rapport, son exil de l’équipe d’Arsenal pourrait durer encore deux mois jusqu’à la mi-février.

Premièrement, ils déclarent qu’Aubameyang « ne s’entraîne plus avec la première équipe ». Malgré une liste de matchs mouvementée qui se profile au cours de la période des fêtes, cette situation ne devrait pas changer jusqu’à ce qu’il se présente pour la CAN début janvier.

À ce stade, Aubameyang rejoindra le Gabon lors du tournoi au Cameroun.

Si le Gabon passe aux dernières étapes du tournoi, Aubameyang ne reviendra pas avant février. L’article du Telegraph indique qu’Aubameyang « ne devrait plus jouer pour le club » avant son retour de la CAN.

Arteta quitte Aubameyang « dans le noir »

Le rapport souligne que le joueur n’a pas fait grève. Au lieu de cela, le club a développé un programme d’entraînement sur mesure sur lequel il travaillera seul au complexe d’entraînement du club.

La possibilité qu’Aubameyang soit prêté ou vendu pendant son séjour au Cameroun est reconnue. Bien que son salaire colossal soit un énorme obstacle pour tout prétendant potentiel.

En tant que tel, il appartiendra à Arteta de savoir si Aubameyang sera réintégré dans l’équipe à la fin de son passage à la CAN.

Le rapport ajoute également que le joueur a été « laissé dans l’ignorance » concernant tout projet de transfert d’Arsenal pour lui. Si les Gunners ont l’intention de rompre les liens en janvier, Aubameyang ne le sait apparemment pas actuellement.

Aubameyang offert à trois équipes ?

Pendant ce temps, l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang aurait été proposé à trois clubs à la suite de sa débâcle de capitaine.

L’ancienne star du Borussia Dortmund a été déchue du brassard plus tôt cette semaine à la suite d’une deuxième infraction disciplinaire cette année. Il a été laissé de côté pour les deux derniers matchs d’Arsenal en Premier League, les victoires sur Southampton et West Ham, et manquera également le déplacement de samedi à Leeds.

Maintenant, il semble que du travail se fasse dans les coulisses pour qu’Aubameyang quitte le nord de Londres. Sport Witness, citant le journaliste italien Rudy Galetti, affirme que l’attaquant a été proposé à trois équipes.

Ce sont les clubs de Serie A Milan, Inter et Roma. L’agent d’Aubameyang travaille dur pour lui trouver une nouvelle équipe, et l’une de ces trois pourrait faire l’affaire.

Il y a cependant une pierre d’achoppement majeure. Les énormes salaires de l’international gabonais sont hors de portée des trois prétendants potentiels.

Cela signifie qu’Aubameyang devra sérieusement abaisser ses exigences salariales avant qu’une sortie d’Arsenal puisse avoir lieu.

