Bally RTW Printemps 2022 – WWD

L’approche de nos garde-robes a changé après la pandémie, a affirmé le directeur général Nicolas Girotto et “personne ne veut faire de compromis sur le confort et la facilité”. Ainsi, Bally a présenté une collection mixte à l’esprit utilitaire, inspirée des blouses portées par les artistes et des uniformes workwear.

Cela dit, la société suisse est restée fidèle à son savoir-faire traditionnel et n’a fait aucun compromis sur la qualité du denim japonais ou des peaux et des détails.

Girotto a mis en évidence une paire de sabots perforés qui ont été agrémentés de 120 clous grâce à une technique sophistiquée qui permet aux artisans de produire seulement quatre paires par jour. Les clous ont également parsemé le sac B-Chain et les jupes crayon en cuir de la marque.

Une veste de peintre fonctionnelle avait un triple détail de couture et une veste en cuir matelassé était agrémentée d’un monogramme macro B délicat et complexe. Hommage à l’héritage suisse de Bally, un motif floral alpin était un motif rare.

La superposition était un thème, avec des tricots amples et des gilets en cuir portés sur un pantalon fluide.

La palette de couleurs allait des tons neutres et terreux – ivoire, blanc laiteux et canapa – aux accents de bleu, de pavot et de rouge.

Les accessoires restent le cœur de métier de la marque, qui a présenté un tote bag oversize composé de lanières de cuir finement tissées et un nouveau sac bowling ainsi que des bottines aux détails miroir.

La thématique du double genre a également été explorée à travers une sélection de sneakers dont les semelles ont été réalisées en partenariat avec Vibram.

Girotto a fièrement déclaré que 40% de la collection utilise des matériaux durables, des teintures naturelles et des tissus morts. Par exemple, la doublure des baskets était faite de bouteilles en plastique recyclées.

Girotto aime appeler les artisans de Bally « architectes du cuir », traitant le matériau comme un tissu et, une fois de plus, ils ont été à la hauteur de leur nom.