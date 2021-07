Balmain remporte le prix français de la série documentaire historique – WWD

C’EST UN GAGNANT : Il n’y a pas que sur les réseaux sociaux que Balmain continue de faire des vagues. Alors que la maison de couture célèbre deux étapes importantes – 75 ans depuis sa fondation et 10 ans à la tête du directeur créatif Olivier Rousteing – elle a plongé profondément dans les archives pour développer une gamme de documentaires et de podcasts.

La première, une web série de vidéos historiques baptisée « Balmain Heritage », vient de remporter le premier prix dans la catégorie web séries au Spot Festival, événement récompensant la communication audiovisuelle d’entreprise en France.

Produite en partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel et réalisée par les documentaristes Isabelle Foucrier et Thibaut Sève, la série comprend quatre épisodes sur différents aspects du patrimoine de la maison, explorant les parallèles entre les philosophies et les réalisations du fondateur de la maison, un acteur clé de l’après-guerre renaissance de la mode, et Rousteing, qui a réussi à faire connaître la marque aux nouvelles générations.

Un épisode explore la fondation de Balmain dans les années 40, tandis qu’un second couvre les relations de Pierre Balmain avec les États-Unis, par exemple.

Plus connu sous son acronyme INA, l’Institut national de l’audiovisuel est un établissement public chargé de la collecte, de la sauvegarde et du partage du patrimoine audiovisuel français.

Parallèlement, chaque épisode de la série de 10 podcasts « l’Atelier Balmain », actuellement diffusé, revient sur un élément ou un événement précis de l’histoire de la maison. Une deuxième saison lancée en septembre suivra les initiatives à venir de Rousteing, y compris un aperçu des coulisses de son processus créatif.