Balmain s’associe à Channel 4 pour une série dramatique de courte durée – WWD

TEMPS D’AIR : Pourquoi se contenter d’un personnage ou d’une scène quand on peut créer tout un spectacle ?

La maison de couture française Balmain a annoncé la sortie de « Fractures », une série dramatique courte de cinq épisodes, imaginée par le directeur créatif Olivier Rousteing et développée en partenariat avec le diffuseur Channel 4.

C’est la première fois qu’une marque et un diffuseur collaborent dans une production, qui présentera la collection automne 2021 de la marque tout au long des épisodes de huit minutes.

Alors que les détails sont encore secrets, la bande-annonce révèle qu’elle se concentre sur un motel appelé “Le Rêve” et le musicien Mya, le personnage joué par l’auteur-compositeur-interprète américain Jesse Jo Stark, dont la famille a lancé la marque Chrome Hearts.

Les autres membres de la distribution incluent Charles Melton, mieux connu sous le nom de Reggie Mantle, le personnage de “Riverdale”; L’acteur de “13 Reasons Why” Tommy Dorfman, et le skateur à traits multiples Ajani Russell, qui est devenu une star de “Skate Kitchen”, un long métrage scénarisé sur l’équipe de skate qu’elle a cofondée.

La série sera diffusée le 2 septembre sur Channel 4 et ses plateformes de streaming, ainsi que sur le site Web co-marqué Fractureseries.com.

En attendant, les fans peuvent se rendre sur le site Web «Fractures» pour regarder la bande-annonce et trouver une liste de lecture co-organisée par Rousteing et l’auteur-compositeur-interprète canadien Renforshort, qui a été mis en évidence plus tôt cet été sur le tout nouveau Balmain Sneaker Hub et a collaboré à un mise à jour de la liste de lecture Balmain Signature sur Apple Music.