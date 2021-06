Balmaseda prend les trois derniers points de la troisième division (2-3)

13/06/2021 à 14:39 CEST

L’équipe de Pablo Palacio gagné par 2-3 à Ariznabarra au dernier jour de la deuxième phase de la troisième division. le Ariznabarra Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Somorrostro. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Balmaseda gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Lagun Onak dans son stade et le Santurtzi à l’extérieur, 2-0 et 1-2 respectivement. Après le match, l’équipe de Vitoria est neuvième à la fin du match, tandis que le Balmaseda est sixième.

La première partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Lambarri peu de temps après le début du match, en particulier à la troisième minute. Il a égalé le Ariznabarra avec un peu de Euken Herrojo à la 25e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

Dans la deuxième période la chance est venue pour lui Balmaseda, qui a réussi à prendre l’avantage dans la lumière grâce à un but de Bébé à 61 minutes. Cependant, l’équipe de Vitoria a obtenu le match nul grâce à un nouveau but de Euken Herrojo, réalisant ainsi un doublé à la 71e minute.Cependant, l’équipe de Valmasedano a pris l’avantage avec un but de Maka peu avant la fin, plus précisément dans le 90, mettant ainsi fin à la confrontation avec le score de 2-3.

Au chapitre des changements, les footballeurs de la Ariznabarra qui sont entrés dans le jeu étaient Zannouti, Sannadi, Riverol, López Oui Villen remplacement Ortiz, Lomba, Viana, Molero Oui Image de balise Guillermo Gonzalez, tandis que les changements dans le Balmaseda Ils étaient Maka, Armendariz, Moral Oui Bombin, qui est entré pour remplacer Lambarri, Asie, Julen Barron et Bébé.

Un total de onze cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Château, Image de balise Guillermo Gonzalez, Ortiz, Lomba, Zannouti, Riverol, Jon aizpuru, Molero, noble aristocrate Oui Sannadi et carton rouge à Château (2 jaune) et Molero. Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Arribalzaga.

Avec ce résultat, le Ariznabarra il obtient 24 points et le Balmaseda il monte à 36 points.

Fiche techniqueAriznabarra :Guillermo Gonzalez (Villen, min.85), Euken Herrojo, Orobio, Molero (Lopez, min.85), Hidalgo, Viana (Riverol, min.69), Lomba (Sannadi, min.58), Castillo, Ortiz (Zannouti, min.58), Valenzuela et Jon AizpuruBalmaseda :Bruno, Lambarri (Maka, min.17), Mikeldi, Infante (Bombin, min.80), Arkarazo, Arribalzaga, Gari, Asier (Armendariz, min.57), Corral, Julen Barrón (Moral, min.80) et HerrerosStade:AriznabarraButs:Lambarri (0-1, min. 3), Euken Herrojo (1-1, min. 25), Infante (1-2, min. 61), Euken Herrojo (2-2, min. 71) et Maka (2- 3, au moins 90)