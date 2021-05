Balmaseda prend les trois points contre Santurtzi (1-2)

29/05/2021 à 21:17 CEST

le Balmaseda a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-2 contre lui Santurtzi ce samedi dans le Saint George. le Santurtzi est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Somorrostro par un score de 3-0. Du côté des visiteurs, le Balmaseda a dû se contenter d’un nul contre lui SCD Durango. Avec ce résultat, le groupe Santurzano est cinquième, tandis que le Balmaseda il est sixième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Balmaseda, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but sur penalty de Mikeldi à la minute 18, terminant la première période avec le score de 0-1.

Dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe de valmasedano, qui a augmenté la distance sur le tableau d’affichage avec un but de Arribalzaga en minute 57. L’équipe de Santurzano a réduit les distances grâce à un but de Galder à la 72e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Santurtzi a donné accès à Soraluze, Iker Burgos, Jonan Herrero, Montagnes Oui Raul Alvarez pour Unai, Cabieces, Varela, Iker Salvador Oui Béñat, Pendant ce temps, il Balmaseda a donné accès à Gari, Lambarri, Jon Oui Moral pour Arribalzaga, Bombin, Bébé Oui Julen Barron.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Galder par le Santurtzi déjà Arribalzaga, Bébé, Bombin, Bruno Oui Corral par l’équipe de valmasedano.

Avec ce résultat, le Santurtzi reste avec 32 points et le Balmaseda monte à 30 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Aurrera Ondarroa, Pendant ce temps, il Balmaseda jouera contre lui Lagun Onak.

Fiche techniqueSanturtzi:Delri, Unai (Soraluze, min.46), Iker Salvador (Montes, min.82), Mikel, Méndez, Álvaro Marroquín, Varela (Jonan Herrero, min.59), Cabieces (Iker Burgos, min.59), Beñat ( Raúl Álvarez, min. 87), Kepa et GalderBalmaseda :Bruno, Mikeldi, Arkarazo, Aitor, Corral, Asier, Arribalzaga (Gari, min.64), Herreros, Infante (Jon, min.80), Bombin (Lambarri, min.73) et Julen Barrón (Moral, min.80)Stade:Saint GeorgeButs:Mikeldi (0-1, min. 18), Arribalzaga (0-2, min. 57) et Galder (1-2, min. 72)