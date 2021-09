Balmer Lawrie parie sur la chaîne du froid pour une croissance à court terme ; prévoit une incursion informatique et plastique

L’unité d’Hyderabad a été au service de Bharat Biotech et du Dr. Reddy’s Lab en tant que partenaire de stockage et de transport pour les vaccins Covaxin et Sputnik-V respectivement.

Balmer Lawrie, une PSU aux secteurs verticaux diversifiés, considère l’entreposage et les chaînes du froid comme un moteur de croissance majeur à court terme, bien qu’elle envisage de se lancer dans les plastiques et l’informatique et de mettre en place un parc logistique intégré dans les trois prochaines années.

La société s’attend à un dynamisme dans tous ses secteurs verticaux, y compris les emballages industriels, les graisses et lubrifiants, les produits chimiques, les infrastructures et services logistiques, le tourisme et les vacances et les services de raffinerie et de gisements de pétrole, pour une croissance à long terme, portant son chiffre d’affaires à Rs 6 000 crore d’ici 2025 d’un crore de Rs 1 770 ciblé au cours de l’exercice en cours.

Le président et directeur général de Balmer Lawrie, Ratna Sekhar Adika, s’exprimant après la 104e assemblée générale annuelle de la société, a déclaré aux journalistes que la société mettra en place un entrepôt supplémentaire à Calcutta au cours de l’exercice en cours, tandis qu’une autre unité de chaîne du froid a déjà été mise en place à Bhubaneswar pour être mis en service sous peu.

Le PSU, sous la tutelle du ministère du pétrole et du gaz naturel, dispose de trois unités de chaîne du froid opérant à Hyderabad, Rai (Haryana) et Patalaganga (Maharashtra). La société fournira des solutions de chaîne du froid sous la marque LOGICOLD. L’unité d’Hyderabad a été au service de Bharat Biotech et du Dr. Reddy’s Lab en tant que partenaire de stockage et de transport pour les vaccins Covaxin et Sputnik-V respectivement.

