Balogun dirige le trio d’Arsenal qui devrait quitter Emirates en prêt pour impressionner Arteta

La fenêtre de transfert de janvier approche et Folarin Balogun dirige un groupe de stars qui devraient utiliser le marché comme une chance de quitter Arsenal en prêt et d’impressionner Mikel Arteta.

Balogun a occupé un rôle dans l’équipe première ce trimestre, mais les chances de s’établir dans leur giron senior sont épuisées. Au lieu de cela, le joueur de 20 ans a continué à illuminer la scène de l’académie, mais il a dépassé ce niveau et doit maintenant franchir la prochaine étape de sa carrière.

Cependant, Arteta fait face à un appel difficile si ou quand Arsenal accorde à Balogun un transfert de prêt. Il n’est pas non plus le seul joueur en marge de l’Espagnol à avoir besoin de minutes régulières pour se développer.

Arsenal accordera-t-il un transfert de prêt à Balogun en janvier?

Balogun a connu une autre saison sensationnelle chez les moins de 23 ans d’Arsenal sous la direction du nouveau patron Kevin Betsy ce trimestre. Il a offert à l’équipe de développement des Gunners une série de buts et une figure de proue. Pourtant, ses efforts au niveau des jeunes n’ont pas porté jusqu’à présent dans le giron senior.

Arteta s’est tourné vers l’attaquant en août alors qu’Arsenal ouvrait la campagne sans Pierre-Emerick Aubameyang ni Alexandre Lacazette. La paire a été testée positive pour Covid-19, les excluant de la défaite d’ouverture des Londoniens du nord en Premier League contre Brentford.

Mais Balogun n’a pas saisi sa chance, car les Bees ont étouffé la créativité d’Arsenal et ont laissé l’attaquant affamé de service. Aubameyang et Lacazette sont ensuite revenus, laissant Balogun dans le froid et s’appuyant sur Betsy pendant des minutes au niveau des jeunes.

Les rapports de football.london notent qu’Arsenal a reçu une série d’appels de clubs cherchant à signer le prêt de Balogun. L’Athletic a également signalé que les Gunners accorderaient un transfert temporaire, mais l’avenir incertain de Lacazette et Eddie Nketiah pourrait retarder son départ.

Lacazette et Nketiah sont tous deux hors contrat à la fin de la saison et leur départ en janvier pourrait ouvrir la porte à la grande pause de Balogun. Arteta perdra également Aubameyang en janvier pour la Coupe d’Afrique des nations, pour rendre la situation de Balogun encore plus fluide.

Hein devrait quitter Emirates pour revendiquer le poste d’adjoint de Ramsdale

Karl Hein est un autre espoir d’Arsenal en marge d’Arteta qui peut utiliser la fenêtre de janvier comme occasion d’impressionner. Il a rejoint les Gunners en 2018 et semblait être à l’aube de sa percée senior la saison dernière.

Arteta a intégré le gardien de but dans ses plans en tant qu’option de troisième choix pour un match de Ligue Europa avec Benfica en février. Il n’a pas réussi à faire sa révérence, mais a signé un nouveau contrat à long terme en septembre à la suite de ses débuts non compétitifs lors de leur pré-saison.

Arsenal a également investi dans son département des gardiens durant l’été avec l’arrivée d’Aaron Ramsdale. L’ancien gardien de but de Sheffield United est depuis devenu le premier choix d’Arteta, faisant ainsi planer le doute sur l’avenir de Bernd Leno dans la capitale.

Arteta n’a pas l’intention de vendre Leno en janvier, a rapporté ., et pourrait donc chercher à prêter Hein à la place. Un éloignement temporaire des Emirats donnerait au joueur de 19 ans une première chance de jouer des matchs réguliers en équipe première et prouverait qu’il peut être l’adjoint de Ramsdale.

Martinelli suivra l’exemple de Maitland-Niles et quittera Arsenal en prêt de janvier

Gabriel Martinelli a passé une grande partie du mandat en tant que spectateur lors des matchs d’Arsenal avant la fenêtre de transfert de janvier. Le Brésilien a montré à Arteta ce qu’il pouvait offrir à la place de Bukayo Saka à Manchester United, mais est loin d’être un prénom sur sa feuille d’équipe.

Au lieu de cela, Martinelli trouve que Saka et Emile Smith Rowe sont devant lui pendant des minutes sur chaque aile. Aubameyang continue également de rester l’attaquant de premier choix d’Arteta malgré sa forme.

Ainsi, Martinelli pourrait chercher à obtenir un transfert de prêt d’Arsenal en janvier et suivre les traces d’Ainsley Maitland-Niles. L’Anglais a quitté le nord de Londres en prêt en janvier dernier pour faire ses preuves et est revenu cette saison à un rôle plus important.

Arteta n’a jamais considéré Maitland-Niles comme une figure de proue ou une option pour son noyau de milieu de terrain avant un passage à West Brom. Mais il a depuis donné plus de chances au joueur de 24 ans et a donné l’exemple que Martinelli voudra peut-être maintenant suivre.

