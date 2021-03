Baltimore met fin aux poursuites pénales non violentes ⋆ .

Au début de la pandémie de coronavirus, le procureur de l’État Marilyn J. Mosby a annoncé son intention de mettre fin aux poursuites pour des accusations mineures telles que la possession de drogue, la prostitution et l’intrusion. Selon le Washington Post, non seulement les taux de crimes violents ont baissé à Baltimore de 20% et les crimes contre les biens de 36%, mais la ville a également enregistré moins d’homicides de 13% par rapport à 2019.

Les délinquants accusés qui n’avaient pas encore été condamnés ont obtenu un sursis majeur lorsque Mosby a pris cette décision, ce qui a entraîné 20% de moins de personnes en prison et 39% de moins de personnes entrant dans le système de justice pénale de la ville, comme le rapporte The Post. Cette décision a également entraîné le rejet de plus de 1 400 affaires pendantes et l’annulation de plus de 1 400 mandats d’arrêt pour crimes non violents.

Selon The Post, lundi, Mosby a fait ce qui a commencé comme une réponse temporaire dans l’intérêt de la santé publique, une mesure permanente pour remédier aux défaillances du système de justice pénale. Mosby veut réhabiliter les délinquants criminels non violents en leur offrant un accès légitime et nécessaire aux ressources de santé comportementale, au lieu de les enfermer.

«Il y a un an, nous avons fait une expérience à Baltimore.» Dit Mosby. «Ce que nous avons appris cette année-là, et c’est incroyablement passionnant, c’est qu’il n’y a aucune valeur pour la sécurité publique à poursuivre ces infractions de bas niveau. Ces infractions de bas niveau étaient, et ont été, appliquées de manière discriminatoire à l’encontre des Noirs et des Marrons. »

«L’ère des procureurs« sévères contre la criminalité »est révolue à Baltimore», a ajouté Mosby. «Nous devons rétablir la confiance de la communauté dans le système de justice pénale et c’est ce que nous allons faire, afin que nous puissions nous concentrer sur les crimes violents.»

Baltimore est toujours une ville submergée par les crimes violents, même avec le déclin observé lors de la pandémie de coronavirus, et l’initiative de Mosby permettra aux procureurs de passer plus de temps à lutter contre les criminels violents.

Par The Post, Mosby a souligné l’importance des manifestations de justice raciale de l’été dernier et l’impression catalytique qu’elles ont faite sur la réforme de la justice sociale. Kobi Little, chef de la Baltimore NAACP a déclaré que Mosby avait été «sensible aux besoins de la communauté et aux appels à l’équité».

Selon le Post, il a déclaré que la nouvelle approche avait conduit à «une réduction de la police et de l’incarcération des Noirs, un accès accru aux services de crise» et «une réduction des crimes violents».

Mosby a souligné la disparité des statistiques sur la population carcérale, soulignant que bien que les Noirs ne représentent que 13% de la population du pays, 35% des détenus condamnés pour des infractions liées à la drogue sont des Noirs. «En tant que procureur, notre mission est la justice sur les condamnations», a déclaré Mosby. «Vous devez comprendre l’importance de rectifier les torts du passé.»

