Bam Adebayo de Heat subit une transformation corporelle folle (photos)

Le Miami Heat a stupéfié le monde en 2019-2020 lorsqu’il a atteint la finale de la NBA et a remporté deux victoires pour remporter un titre.

Les attentes étaient très élevées pour que Miami fasse quelque chose de similaire en 2020-21, mais l’équipe a faibli.

Dans un effort pour réparer les torts de la saison dernière, le grand homme de Heat, Bam Adebayo, est devenu complètement fou lors des entraînements hors saison. Après une campagne où il a récolté en moyenne 18,7 points, 9,0 rebonds et 5,4 passes décisives par match, il cherche clairement à avoir encore plus d’impact des deux côtés du ballon en 2021-2022.

Et les résultats de ses séances d’entraînement hors saison semblent porter leurs fruits.

“Je suis entré dans la salle de musculation”, a-t-il déclaré à Anthony Chiang du Miami Herald. « Tout simplement parce que l’année dernière, je n’ai pas pu soulever autant que j’ai pu parce que j’avais ma blessure à l’épaule lors de la finale. J’étais donc plus mince en haut que j’aurais dû l’être. Cela vient avec la récupération. Comme nous avons eu une intersaison si courte et que nous sommes entrés directement dans la saison dernière, je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais cette intersaison, j’ai vraiment été dans la salle de musculation et j’ai fait un effort conscient pour remettre mon corps là où il était.

À savoir, Adebayo s’est concentré sur l’ajout de muscle.

“Je viens d’ajouter du muscle”, a-t-il poursuivi. “Je suis arrivé l’année dernière à environ 245 et maintenant je suis à 260. J’ai donc mis beaucoup de muscle.”

La clé pour Adebayo sera d’appliquer toute sa nouvelle force du côté défensif du ballon.

“Je veux dire défensivement, je fais ce que je fais”, a-t-il poursuivi. «La défense est tout effort pour moi. Si je ne veux vraiment pas que vous marquiez, je ferai de mon mieux pour m’assurer que vous ne marquiez pas. C’est ce que je ressens chaque fois que je monte sur le terrain et que je joue en défense. Mon objectif est de m’assurer que vous ne marquez pas. Mais sur le plan offensif, juste être capable de surmonter les mecs, j’utilise vraiment ma force pour surmonter certaines fautes et obtenir certaines et-unes. Puis finir, bien sûr.

Les résultats de tous les entraînements intenses d’Adebayo parlent d’eux-mêmes :

Adebayo n’est pas le seul joueur de Heat à être allé au gymnase pendant l’intersaison. Son coéquipier, Tyler Herro, a lui-même subi une transformation assez radicale.

Tous ces changements seront-ils suffisants pour propulser Miami dans l’image du titre ? Le temps nous le dira.

