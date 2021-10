Bam Margera dit que les flics l’ont emmené en cure de désintoxication après qu’un être cher l’a vu boire

in

Bam Margera dit qu’il a été photographié avec un verre à la main dans un casino de Floride, et cela faisait partie d’un effet domino qui s’est terminé par des flics qui l’ont conduit dans un centre de désintoxication.

La star de “Jackass” a déclaré à TMZ … qu’il avait passé 140 jours dans un établissement en Arizona pour son trouble maniaque bipolaire avant d’être transféré dans un établissement de soins ambulatoires en Floride.

Bam dit qu’il suivait des cours ambulatoires quotidiens en Floride, où il séjournait chez un ami et un parent, et que sa femme et son fils venaient lui rendre visite … mais lorsque leur vol a été retardé, il a commencé à tuer le temps dans un casino.

BM dit que les fans ont posté des photos de lui avec ce qui semblait être un verre à la main, et il pense qu’un être cher paniqué a vu les images et a alerté les forces de l’ordre. Cette personne a également affirmé que Bam avait menacé de sauter d’un pont … quelque chose selon Bam était un malentendu.

TMZ a révélé l’histoire … des députés répondant à un appel concernant une personne en détresse émotionnelle à l’hôtel Don CeSar Resort à St. Pete Beach ont rencontré Bam et lui a fait faire un tour en cure de désintoxication à l’arrière d’une voiture de police. Il n’a PAS été arrêté.

Lire du contenu vidéo

Avril 2021 TMZ.com

Bam dit qu’il est de retour en cure de désintoxication depuis environ 2 mois… et tout ce qu’il veut, c’est travailler sur lui-même pour qu’il puisse voir son fils et retourner au tournage.