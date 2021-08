Bam Margera poursuit Johnny Knoxville, MTV, Paramount et plus pour le licenciement de Jackass Forever

Selon un communiqué, Margera a déposé aujourd’hui une action en justice devant la Cour supérieure de Los Angeles contre Paramount Pictures, MTV, Jeffrey Tremaine, Philip John “PJ” Clapp (Johnny Knoxville), Adam H. Spiegel (Spike Jonze), Dickhouse Entertainment, Gorilla Flicks et d’autres “pour demander réparation pour le traitement inhumain, abusif et discriminatoire des défendeurs envers le demandeur Margera, et pour leur licenciement abusif de la franchise Jackass qu’il a créée.” En plus de demander des millions d’indemnités, Margera poursuit également une injonction qui empêcherait Jackass Forever d’être libéré le 22 octobre.