Bam Margera poursuit Johnny Knoxville pour le tir de “Jackass 4”

Bam Margera porte ses problèmes avec la star de Jackass Johnny Knoxville devant les tribunaux, intentant une action en justice contre son ancien ami, alléguant que le contrat qu’il a été forcé de signer pour participer à Jackass 4 équivalait à une torture psychologique. Après avoir été licenciée du prochain film, dont la sortie est prévue en octobre, Margera a déposé une plainte contre Johnny Knoxville, Spike Jonze, Jeffrey Tremaine ainsi que Paramount Pictures, MTV, Dickhouse Entertainment et Gorilla Flicks, a rapporté TMZ lundi.

Margera affirme dans le procès que Knoxville, Jonze et Tremaine l’ont forcé à signer un “accord de bien-être” alors qu’il était en cure de désintoxication en 2019 pour participer au nouveau film Jackass, mais qu’il n’a pas eu le temps de passer devant un avocat . L’ancienne star de téléréalité a affirmé que l’accord l’avait soumis à des tests réguliers de dépistage de drogue et d’alcool et qu’il avait été contraint de prendre des médicaments sur ordonnance qui, selon lui, l’avaient laissé déprimé et épuisé.

Margera a été licencié du quatrième film de la franchise Jackass pour ne pas avoir respecté ces conditions, mais il affirme qu’il n’a été testé positif qu’à un test de dépistage de drogue pour Adderall, pour lequel il prétend avoir une ordonnance. La star de MTV a déclaré que son traitement aux mains de Paramount et de l’équipe Jackass était “inhumain” et “discriminatoire”, le comparant au cas de tutelle de Britney Spears.

Margera a publiquement attaqué l’équipe Jackass pendant des mois, et en mai, Tremaine a obtenu une injonction de ne pas faire de trois ans contre lui à la suite de menaces de mort présumées contre lui et sa famille proférées par Margera. Tremaine a affirmé dans son dossier que Margera a appelé son collègue et a affirmé “qu’il a” des pouvoirs en tant que sorcier “et” peut créer et frapper la foudre “en parlant parfois en utilisant des chiffres au lieu de l’anglais”. En déposant une ordonnance de protection, le directeur a déclaré qu’il avait “très peur” pour sa sécurité et celle de sa famille.

Steve-O de Jackass a parlé de l’état actuel de Margera et des attaques contre leurs co-stars, écrivant dans la section commentaires d’un message que son ami a fait attaquant Knoxville et Tremaine que ces deux “sont les deux mêmes personnes qui ont organisé l’intervention qui a sauvé ma vie.” Il a ajouté que “tout le monde s’est plié en quatre” pour avoir Margera dans le film, et tout ce qui lui était demandé était de “ne pas être chargé”. Glover a déclaré que Margera “a continué à être chargée; c’est aussi simple que cela.” Il a terminé son commentaire par un aparté à Margera, ajoutant: “Nous vous aimons tous autant que nous le disons tous, mais personne qui vous aime vraiment ne peut vous permettre ou vous encourager à rester malade.”