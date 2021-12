Bam Margera s’en prend à nouveau à ‘Jackass’ avec le blâme pour les batailles de toxicomanie

La star de Jackass, Bam Margera, appelle à nouveau ses anciennes co-stars, les blâmant cette fois pour ses problèmes de dépendance. Selon des documents juridiques (dans le cadre de la poursuite de Margera contre le film pour son licenciement abusif) obtenus par The Blast, l’ancien de la télé-réalité affirme qu’il n’avait aucun problème de toxicomanie ou de dépendance à divers médicaments comme Adderall ou douleur narcotique. tueurs jusqu’à ce qu’il commence à faire des cascades avec ses autres membres de la distribution pour l’émission de télévision et les films.

« Je n’ai eu aucun problème de toxicomanie et de consommation de drogue jusqu’à ce que je commence à m’impliquer… mes divers projets télévisuels et cinématographiques et pour gérer la douleur associée aux blessures que j’ai subies en réalisant les cascades de ces productions », a écrit Bam.

Il poursuit en partageant que même s’il est peut-être le seul à s’exprimer pour le moment, il n’est pas la seule personne, selon lui, à avoir traité ces problèmes de toxicomanie découlant de l’émission. « Je suis informé et conscient que mes camarades de casting ont détaillé publiquement et en privé leurs propres problèmes de dépendance. Je ne partage pas ces détails ici, car cela leur est personnel, malgré mes observations et connaissances personnelles », dit-il. Il a poursuivi en parlant de ses problèmes de santé mentale. « Quant à moi, je souffre de trouble bipolaire et de trouble déficitaire de l’attention. Je prends de l’Adderall sur ordonnance depuis plus de 10 ans. J’ai également des antécédents d’anxiété, de troubles de l’alimentation et j’ai commencé à abuser de l’alcool dans la vingtaine. En 2009, à 30 ans, je suis entré pour la première fois dans un centre de rééducation », a-t-il déclaré.

Margera a été licenciée de la production de Jackass 4 plus tôt cette année après avoir échoué à un test de dépistage de drogue requis pour le film. Depuis le développement, il a fait plusieurs commentaires désobligeants concernant plusieurs de ses anciens amis. Son ancienne co-star Steve-O a répondu au procès en confirmant à TMZ que le retard dans la sortie du film n’avait rien à voir avec les plaintes de Margera. « Je vous dis que cet homme, j’aime Bam. Je n’ai aucune idée de comment il a réussi à amener quelqu’un à porter plainte », a déclaré Steve-O. « Je l’ai lu, et c’est tout simplement absurde. Je veux dire que c’est littéralement absurde … Je ne devrais même pas dire ce que j’ai dit, mais je peux vous dire que le procès est absurde. »