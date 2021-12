Bama bat la Géorgie n°1 41-24 pour le titre SEC

Underdog est un rôle inhabituel pour l’Alabama.

Il s’avère que cela convient parfaitement au Crimson Tide.

Maintenant, l’équipe de Nick Saban est dans une position beaucoup plus familière : se préparer à jouer pour un autre titre national.

Bryce Young s’est taillé la défensive la mieux notée du pays, lançant trois touchés et en courant pour un autre alors que Crimson Tide, quatrième au classement, a battu la Géorgie 41-24 lors du match de championnat de la Conférence sud-est samedi.

Le résultat époustouflant enverra probablement les deux programmes puissants aux éliminatoires du football universitaire à quatre équipes.

Pour l’Alabama, ce serait la septième apparition en huit ans d’histoire de ce format en séries éliminatoires, mais cela pourrait être le plus improbable de tous compte tenu de la difficulté de Tide en fin de saison régulière.

Saban s’est assuré que ses joueurs entendent tous les sceptiques.

« Vous nous avez donné beaucoup de poison à rat positif », a plaisanté l’entraîneur aux journalistes. « La mort aux rats que vous nous donnez habituellement est mortelle. Mais la mort aux rats que vous avez distribuée cette semaine était délicieuse. »

Personne ne l’a fait plus que Young, qui a établi des records du championnat SEC avec 421 verges par la passe et 461 verges d’attaque totale.

« Il a très bien joué ce soir », a déclaré Saban. « Il a très bien joué pour nous tout au long de l’année.

Après une victoire étonnamment difficile en quatre prolongations contre Auburn et déjà aux prises avec une défaite, le Tide savait qu’il avait besoin d’une victoire pour assurer un retour en séries éliminatoires.

Aucun problème.

Les champions nationaux en titre ont donné à Saban une chance d’ajouter à son record sept titres – dont six depuis son arrivée à Tuscaloosa en 2007 pour diriger un programme riche en histoire qui est peut-être devenu la plus grande dynastie de l’histoire du football universitaire.

« La résilience dont ils ont fait preuve toute l’année rend cela si spécial », a déclaré Saban. « Gagner le match comme nous l’avons fait la semaine dernière, jouer un match aujourd’hui à un niveau auquel la plupart des gens ne s’attendaient probablement pas, je suis vraiment fier de ce groupe. Ils ont montré une énorme capacité à surmonter l’adversité tout au long de l’année. »

La Géorgie (12-1, No. 1 CFP) a navigué tout au long de la saison régulière, à peine défiée et un choix unanime en tant qu’équipe no 1 du pays au cours des deux derniers mois. Les Bulldogs se targuaient d’une redoutable unité défensive qui n’avait accordé que 6,9 ​​points par match.

Young a fait ressembler cette défense tant vantée à une équipe de scouts, remportant les honneurs du MVP du jeu, renforçant ses chances de remporter le trophée Heisman et passant à un match encore plus important le dernier jour de 2021.

« Il est tellement doué pour éviter la précipitation », a déclaré l’entraîneur géorgien Kirby Smart. « Il gagne du temps avec sa mobilité et fait des jeux en aval. Donnez-lui du crédit. Il a fait un travail formidable. »

Le peloton des éliminatoires sera annoncé dimanche, les demi-finales étant fixées pour les boules orange et coton le 31 décembre.

L’Alabama (12-1, n ° 3 du CFP) a inscrit six buts offensifs – cinq couvrant au moins 75 verges, les 62 autres – et a terminé avec 536 verges contre une équipe qui abandonnait un peu moins de 231 verges par match.

La défense de Tide n’était pas trop mauvaise non plus, scellant essentiellement la victoire avec le retour d’interception de 42 verges de Jordan Battle dans la zone des buts avec environ 12 minutes à jouer.

Stetson Bennett de Géorgie a lancé pour 340 verges et trois touchés, mais il a également eu deux choix cruciaux. L’étudiant de première année Brock Bowers a effectué 10 attrapés pour 139 verges.

Celui-ci restera dans les mémoires pour le démantèlement par l’Alabama de la défense géorgienne, qui n’avait pas accordé plus de 17 points dans un match lors de la parfaite saison régulière.

« Nous n’avons pas joué notre meilleur match », a déclaré le secondeur Nakobe Dean. « Nous avons beaucoup de travail. »

Après être tombé dans un trou de 10-0 lors du premier jeu du deuxième quart, l’Alabama a dominé les Bulldogs 41-14 le reste du parcours. Pas même une blessure au genou qui a éliminé le meilleur receveur John Metchie juste avant la mi-temps – et qui a probablement mis fin à sa saison – n’a pu détourner le Tide.

Jameson Williams a plus que pris le relais pour son coéquipier blessé, terminant avec 184 verges en sept réceptions et deux touchés. Metchie a réussi six attrapés pour 97 verges et un touché avant sa blessure.

Young a donné le ton au cours d’un deuxième quart-temps dominant, guidant quatre frappes consécutives – dont trois pour des touchés – pour donner à Tide une avance de 24-17 à la pause.

Le quart-arrière a établi un record de match de championnat SEC pour les verges par la passe en première mi-temps avec 286, déclenché par une passe de touché de 67 verges à Williams – le plus long jeu que les Bulldogs ont abandonné cette saison.

Young commençait juste à s’échauffer.

Il en a envoyé un à Metchie pour un score de 13 verges, a conduit le Tide en position pour le panier de 33 verges de Will Reichard et a couronné son brillant quart en parcourant 13 verges pour un touché avec seulement 26 secondes à jouer dans la mi-temps.

En un seul quart de football, l’Alabama a marqué plus de points contre la Géorgie que n’importe quelle équipe toute l’année, devenant également la première à marquer plus de deux touchés lors d’un match contre les Bulldogs.

Au cours de la saison régulière, la Géorgie n’a accordé que 29 points – dans les 12 matchs combinés – en première mi-temps.

L’Alabama a pris le coup d’envoi de la deuxième mi-temps et a rapidement accru son avance. Williams a capté une autre longue passe de Young, celle-ci couvrant 55 verges.

« Il est l’élite pour remettre le ballon à ses meneurs de jeu », a déclaré Smart.

MENTOR VS MENTÉ

Smart, un ancien coordinateur défensif en Alabama, continue d’être bloqué par son ancien patron.

Smart est tombé à 0-4 contre Saban, avec trois de ces défaites lors de matchs énormes au stade Mercedes-Benz d’Atlanta.

Au cours de la saison 2017, l’Alabama a battu les Bulldogs en prolongation lors du match de championnat national. L’année suivante, le Tide a prévalu dans un autre classique pour remporter le championnat SEC.

Et maintenant, encore un autre revers pour Smart avec le titre de la conférence en jeu.

L’EMPORTER

Géorgie : Cela pourrait être un coup dévastateur pour la psyché d’une équipe qui avait semblé imbattable la plupart de la saison. Smart devra faire le meilleur travail d’entraîneur de sa carrière au cours des prochaines semaines pour restaurer la confiance des Bulldogs.

Alabama : Peu de gens ont donné beaucoup de chance au Tide après sa piètre performance dans l’Iron Bowl, mais la ligne offensive ressemblait à une unité entièrement différente contre le front massif de la Géorgie. Young a eu tout le temps de lancer, et il en a profité. « Tout le succès que nous avons connu cette année commence dès le départ », a déclaré Young. « Ils ont fait un travail incroyable. Ils sont vraiment montés au créneau. »

SUIVANT

Selon le classement des séries éliminatoires, les mastodontes de la SEC pourraient se diriger vers un match revanche en demi-finale. Ce serait la deuxième fois que la ligue place deux équipes en séries éliminatoires, l’autre venant en 2017 lorsque l’Alabama a battu la Géorgie dans ce thriller en prolongation.