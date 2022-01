Bama et la Géorgie sont de grandes équipes, mais l’accumulation de ce championnat national de revanche sera un défi

Le regretté et grand chroniqueur de Caroline du Sud Ken Burger a écrit :

« J’aime les femmes. J’aime le basket-ball universitaire. Mais je déteste le basket-ball universitaire féminin. »

C’est ce que je ressens à propos du prochain match de football universitaire du championnat national entre le n°1 de l’Alabama (13-1) et le n°3 de la Géorgie (13-1) à Indianapolis le 10 janvier.

J’aime le football universitaire. J’ai toujours aimé l’entraîneur de l’Alabama, Nick Saban, avant qu’il ne soit le plus grand entraîneur de football universitaire de tous les temps lorsqu’il était à LSU. J’ai toujours aimé son fils entraîneur, l’entraîneur de Géorgie Kirby Smart, depuis qu’il a pu lui parler longuement lors d’une soirée médiatique organisée par Saban chez lui à Baton Rouge en 2004. Et j’aime les grands matchs.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

L’ailier rapproché de l’Alabama, Cameron Latu (81 ans), célèbre après un touché contre Cincinnati lors de la seconde moitié du match de demi-finale des éliminatoires de football universitaire de la NCAA de Cotton Bowl, le vendredi 31 décembre 2021, à Arlington, au Texas. (Photo AP/Jeffrey McWhorter)

Mais je déteste ce jeu. je vais le regarder. Je vais devoir. Cela fait partie du travail. Mais ils viennent de jouer le 4 décembre pour le titre SEC, et le Crimson Tide a noyé les Bulldogs, 41-24, comme il a battu Cincinnati, 27-6, vendredi et comme la Géorgie a battu le Michigan, 34-11, vendredi soir.

Et ces deux-là ont déjà joué pour le championnat national le 8 janvier 2018, avec l’Alabama remportant un classique, 26-23, en prolongation, et l’Alabama a de nouveau battu les Bulldogs plus tard la même année lors du match pour le titre SEC 2018, 35-28.

Cela ressemble au troisième ou quatrième Super Bowl pour les Bills de Buffalo, qui ont une fiche de 0-4 dans de tels matchs.

Maintenant, si la Géorgie avait battu l’Alabama lors du premier match cette saison, celui-ci ne serait pas aussi mauvais parce que vous saviez que Saban trouverait quelque chose comme il le fait toujours la prochaine fois qu’il jouerait contre quelqu’un, ou mourrait presque en essayant. Mais avec l’Alabama gagnant de manière si convaincante la première fois et Saban toujours sur la touche, cela ne ressemble pas à un bon match.

Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young (9) lance une passe contre Cincinnati lors de la première moitié du match de demi-finale des éliminatoires de football universitaire de la NCAA de Cotton Bowl, le vendredi 31 décembre 2021, à Arlington, au Texas. (Photo AP/Jeffrey McWhorter)

Ajoutez l’étrange écart de points qui a favorisé la Géorgie de 2,5 points, qui tombe directement entre les mains de Saban, et celui-ci est déjà terminé.

L’Alabama a battu la Géorgie sept fois de suite depuis 2008, dont trois matchs de championnat SEC au total. Smart est un 0-pour-4 semblable à Buffalo contre Saban avec la défaite du championnat national après avoir mené 13-0 à la mi-temps et 20-7 à la fin de la troisième. Smart a également mené ce match pour le titre SEC 2018, 24-20 à la mi-temps, et il a mené l’Alabama le mois dernier, 10-0 au deuxième trimestre.

Les joueurs actuels de la Géorgie n’étaient pas là pour la plupart de ces 0-pour-7, mais cela n’a pas d’importance. Ce genre de choses se poursuit à travers les équipes.

La Géorgie ne l’admettra jamais, mais elle a un complexe d’infériorité vis-à-vis de l’Alabama, point final. Smart ne l’admettra jamais, mais il a aussi un complexe d’infériorité à propos de Saban. Bien sûr, Smart en sait beaucoup sur Saban en tant qu’entraîneur puisqu’il a entraîné sous lui de 2007 à 2015 en Alabama et a entraîné et avec les Dolphins de Miami en 2005 et à LSU en 2004. Mais avantage pour l’entraîneur qui entraîne l’entraîneur dans ce cas.

Saban en sait tellement sur Smart que Smart doit avoir l’impression que Saban le regarde s’entraîner et planifier son match. C’est du moins ce que cela semble être dans leurs matchs en tête-à-tête, en particulier avec les avances que Smart a soufflées.

Le match revanche LSU-Alabama dans le championnat national le 9 janvier 2012 à la Nouvelle-Orléans, n’était pas aussi mauvais que celui-ci car les Tigers avaient battu le Tide, 9-6, en prolongation deux mois auparavant. C’était évidemment un match beaucoup plus serré, et l’Alabama a devancé LSU, 295 à 239, et a raté trois buts sur le terrain. Le sécurité de LSU Eric Reid a également fait une interception spectaculaire dans la zone des buts qui aurait été un touché de Bama si la passe avait eu un peu plus de loft alors que le receveur était ouvert. Donc, ce jeu avait un élément bizarre.

Ce n’est pas le cas lors de la victoire de l’Alabama contre la Géorgie il y a un mois. Et ce n’est pas le cas lors de la victoire 41-24 de l’Alabama contre la Géorgie lors de la saison régulière 2020. En fin de compte, même pas proche.

Et il est difficile de ne pas supposer que l’Alabama gagnera à nouveau par environ 41-24 le 10 janvier. Ce serait tellement plus amusant si Cincinnati jouait contre la Géorgie ou si le Michigan jouait contre l’Alabama.

Cela aurait été plus amusant si LSU avait joué à Oklahoma State le 9 janvier 2012 au lieu de l’Alabama également. Cela serait arrivé si les Cowboys n ° 2 et 10-0 n’avaient pas perdu contre 5-4 dans l’Iowa State. Au lieu de cela, l’Alabama a battu LSU, 21-0, dans l’un des pires matchs de championnat de tous les temps. C’est ce que j’ai l’impression que c’est sur le point de se reproduire.

DOSSIER – L’ailier rapproché de Géorgie Brock Bowers (19) entre dans la zone des buts pour un touché contre l’arrière défensif de l’Alabama Jordan Battle (9) au cours de la seconde moitié du match de football universitaire de la NCAA du championnat de la Conférence du Sud-Est, le samedi 4 décembre 2021, à Atlanta. (AP Photo/John Bazemore, dossier)

Georgia-Alabama est le premier match revanche dans un match pour le titre national de l’ère des éliminatoires du football universitaire, qui a commencé en 2014, et le premier depuis ce match Alabama-LSU.

Vous savez, Smart préférerait voir un autre maillot alors qu’il étudie laborieusement le film de l’Alabama cette semaine.

« Je veux me concentrer sur l’Alabama », a-t-il déclaré après la victoire contre le Michigan. « Ils ont cinq ou six heures d’avance. »

En fait, cela ressemble plus à une longueur d’avance de 10 ans avec Saban comme entraîneur. Et je doute que Saban ait encore regardé le film Georgia. Il vient de le faire il y a un mois.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Saban aura une tâche difficile dans les prochains jours à convaincre ses joueurs et lui-même au plus profond de lui-même que la Géorgie peut réellement battre son équipe. Il préférerait probablement voir une autre équipe filmer cette semaine aussi, s’il en regarde une.