Bambuser, la start-up de shopping en direct, remporte le prix de l’innovation LVMH – WWD

PARIS – Bambuser, une startup spécialisée dans le shopping en direct, a remporté le prix annuel de l’innovation de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton pour 2021, signalant que la chaîne est en plein essor.

Le groupe de luxe est monté sur scène à Vivatech pour sa cinquième cérémonie annuelle de remise des prix – reprenant la tradition après que l’événement de l’année dernière a été déplacé en ligne en raison des blocages pandémiques.

Parmi les changements apportés au format du spectacle figurait le maître de cérémonie, avec une actrice reprenant le rôle, accompagné de la musique de violoncelle en direct de la scène. Elle a débuté par un bref monologue évoquant les épreuves et les tribulations personnelles de la vie de startup – et au moment où les choses prennent un nouveau tournant quand “Un jour, LVMH intervient”.

LVMH est intervenu, à plus d’un titre, dans la reconfiguration de son processus de jury en ajoutant une couche de cadres internes pour former un comité de sélection à la tête des différentes catégories de prix. Les responsables du groupe ont déclaré que le changement visait à garantir que les startups gagnantes sont alignées sur les priorités de LVMH, et que les membres du jury agiraient alors en tant que mentors internes pour les finalistes.

Les membres du comité de sélection, ainsi que le président-directeur général de LVMH Bernard Arnault et le directeur général du groupe Toni Belloni, ont désigné le grand lauréat.

Les premières étapes du processus de sélection impliquent un vote de quelque 300 employés, investisseurs en capital-risque et membres de la presse, qui énumèrent leurs 10 meilleurs choix – c’est ainsi que le bassin de 850 candidats a été réduit à 28.

Les dirigeants présidant chaque catégorie, dont la directrice de l’environnement du groupe Hélène Valade et le directeur en chef de l’onmichannel Michael David, se sont élancés sur la scène, s’avançant pour annoncer les finalistes – les gagnants de chaque catégorie.

Il s’agit notamment de Data&Data, une startup qui analyse les volumes de transactions pour aider les entreprises de luxe à affiner leur marketing ; Each One, qui relie les réfugiés et les migrants porteurs de papiers de travail à des entreprises multinationales ; l’éditeur de jeux Aglet qui a des fans de baskets en compétition pour des baskets virtuelles en édition limitée des meilleurs labels, et le spécialiste des emballages réutilisables Hipli et Galy, qui fait pousser du coton à partir de cellules dans des bioréacteurs.

“Avant la pandémie, nous disions toujours que plus nous passons de temps en ligne, plus les expériences en personne deviennent premium, c’est certainement le cas, je pense que nous sommes tous prêts à redevenir ensemble”, a fait remarquer Ian Rogers, l’ancien du groupe. directeur du numérique qui a présidé la cérémonie dans le passé, mais est depuis devenu une startup lui-même – dans le domaine des crypto-monnaies.

Dans un bref discours préenregistré projeté sur un écran, Arnault s’est excusé de ne pas être là en personne et s’est engagé à venir l’année prochaine. Griffonnant sur un morceau de papier, il l’a glissé dans une enveloppe bleue et l’a poussé vers la caméra, en disant “voici le gagnant”.

Mais peu de temps après la fin de la cérémonie de remise des prix, le cadre est apparu dans la vraie vie pour parcourir le stand tentaculaire du groupe au salon Vivatech. Accompagné de son fils Alexandre Arnault, le titan du luxe a fait plusieurs arrêts, vérifiant la plateforme de revente de tissus Nona Source, le système de certificat de garantie numérique de Hublot, l’application d’essayage virtuel de Dior – qui colle une visière sur l’image d’une personne à l’écran – et un montre connectée chez Tag Heuer et packaging chez Hipli. Il a également échangé avec la directrice commerciale de Bambuser, Sophie Abrahamsson, qui lui a proposé une démonstration avant qu’ils ne posent ensemble pour une photo.

Bambuser aide les détaillants à acheter des vidéos en direct, une tendance qui a commencé en Chine vers 2018, selon Abrahamsson. La start-up présente la chaîne comme étant utile pour créer des communautés, permettant aux détaillants d’héberger des émissions avec du personnel ou des experts externes, tandis que les consommateurs peuvent interagir avec des commentaires et des likes. Les détaillants peuvent également utiliser le support pour générer des transactions via des remises, des codes promotionnels et des offres exclusives.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’excitait le plus lors de l’édition de cette année, Arnault s’est enthousiasmé : « Le gagnant, c’est formidable. »

“A lundi”, a crié quelqu’un alors qu’il commençait à s’éloigner de la cabine. Arnault marqua une pause.

« Lundi, c’est le grand jour pour La Samaritaine », a-t-il répondu en s’avançant dans les dédales de la foire, son entourage à ses trousses.

LVMH inaugure la semaine prochaine son complexe La Samaritaine, aboutissement d’un projet de rénovation de 750 millions d’euros qui a duré plus d’une décennie.

