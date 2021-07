Tout comme TikTok et d’autres plates-formes de ce type, Bamchik vise à fournir une plate-forme où les utilisateurs peuvent créer de courtes vidéos pour montrer leurs talents tout en offrant des divertissements aux autres. (Image : Bulbul Dhawan/Financial Express Online)

Plateforme de courtes vidéos Bamchik : Depuis que TikTok a été interdit en Inde l’année dernière, plusieurs nouvelles plates-formes de courtes vidéos ont vu le jour, notamment Moj, Instagram’s Reels, Josh, etc. Maintenant, une autre plate-forme de courtes vidéos Made in India, appelée « Bamchik », entre en jeu. Tout comme TikTok et d’autres plates-formes de ce type, Bamchik vise à fournir une plate-forme où les utilisateurs peuvent créer de courtes vidéos pour montrer leurs talents tout en offrant des divertissements aux autres. Afin de mieux comprendre l’application et en quoi elle diffère des plates-formes déjà disponibles, Bulbul Dhawan de Financial Express Online s’est entretenu avec le directeur marketing et cofondateur de Bamchik, Udit Pathak, et le fondateur et directeur Pulkit Kochhar lors d’une interaction conjointe.

« Tout ce que nous envisageons, c’est de fournir un espace pour que les utilisateurs puissent laisser tomber leurs inhibitions, prendre le devant de la scène et montrer leur talent associé à l’innovation et à la créativité. Nous voulons juste leur offrir des divertissements illimités, du plaisir et des moments de folie », ont-ils déclaré. “Cependant, ce que nous aimerions également partager, c’est que cette application sera également un lieu de promotion de diverses causes sociales. Dans un avenir proche, nous lancerons diverses fonctionnalités grâce auxquelles nous aiderons les ONG à collecter des dons et aiderons les petites entreprises à obtenir un financement participatif pour se développer et proliférer.

Comment est née l’idée de l’application ?

Originaire de l’industrie du divertissement et ayant passé beaucoup de temps à Mumbai parmi des artistes, qu’il s’agisse de danseurs, chanteurs, acteurs ou humoristes, j’ai (Pulkit) réalisé que l’Inde abrite une grande variété de talents en abondance. Mais malheureusement, les artistes luttent en l’absence de la bonne plate-forme et du bon mentorat. Pendant ce temps, j’ai également reconnu que les consommateurs avaient soif de divertissement et qu’il y avait un écart – ils ne recevaient pas ce qu’ils attendaient.

De plus, il n’y avait pas d’applications locales soutenant la communauté indienne de talents et de créateurs de contenu et j’ai pensé que cela pourrait être la bonne entreprise entrepreneuriale qui se concentrerait à la fois sur le talent et la qualité, la créativité et l’innovation du contenu plutôt que sur la quantité.

Étant moi-même une âme créative, je voulais faire quelque chose hors de la boîte et je voulais proposer un produit qui se démarquerait de la foule sur le marché, et donc Bamchik a été conceptualisé.

Toutes ces raisons m’ont collectivement incité à imaginer l’application Bamchik, une courte application de création de vidéos qui fournirait la plate-forme appropriée et des opportunités pertinentes aux gens de se manifester et de montrer leur talent.

Nous sommes fiers de partager que nous sommes une application unique sur le marché et que nous proposons des fonctionnalités distinctes. En ce qui concerne les plans futurs, dans l’ensemble, nous voulons rendre Bamchik énorme et l’amener au niveau mondial via le pouvoir du talent.

Quelles sont les principales caractéristiques et quel est le public cible de Bamchik ?

Bamchik est une application pour les utilisateurs de tous les groupes d’âge. Elle est exempte de restrictions d’âge, de sexe, de culture, etc. Nous avons organisé l’application en tenant compte du fait qu’à l’heure actuelle, non seulement les jeunes, mais aussi les enfants, les personnes d’âge moyen et même les personnes âgées utilisent de courtes applications vidéo pour le divertissement. .

La première caractéristique que nous aimerions souligner est que nous avons une interface utilisateur unique sans interruption publicitaire. Deuxièmement, nous avons notre musique originale de Bamchik qui a été organisée par divers artistes, qui est créative et énergique, et qui ajoutera de la vie au contenu vidéo court des créateurs.

De plus, l’une des principales caractéristiques distinctives de notre application est que nous organisons des concours hebdomadaires thématiques dans quatre catégories : Social, LOL, Challenge et Talent. Celui qui gagne le concours recevra des prix en espèces de l’application Bamchik. De plus, nous avons également une fonctionnalité, Spotlight, où les utilisateurs pourront avoir un aperçu du contenu original innovant ainsi que des vidéos de célébrités.

Parallèlement à ces fonctionnalités, nous proposons divers filtres AR afin que les créateurs puissent améliorer leur contenu, des filtres de beauté pour affiner leurs traits du visage et des filtres d’arrière-plan pour donner une finition artistique et créative à la toile de fond de leurs vidéos.

L’idée est que plus les créateurs auront d’abonnés, plus ils se rapprocheront d’un profil d’utilisateur vérifié par Bamchik avec une coche bleue. De plus, au fur et à mesure que les utilisateurs gagneront des abonnés, ils gagneront des étoiles Bamchik qui leur permettront en outre de gagner des récompenses en espèces et en nature, sous réserve des directives de la communauté.

Quels sont les points uniques de Bamchik par rapport à ses concurrents très populaires et établis ?

Chaque fonctionnalité de l’application Bamchik présente un avantage supplémentaire et la rend unique et originale. Nous avons intégré toutes les fonctionnalités d’une manière qui profitera aux utilisateurs dans le seul but d’offrir une interface utilisateur unique ainsi qu’un plaisir et un divertissement illimités.

En parlant des concurrents, nous ne pensons pas vraiment que nous ayons une concurrence directe. Nous sommes une application vidéo courte unique en son genre, fabriquée en Inde, qui fournit une interface utilisateur musicale et unique sans interruption de publicité, ainsi qu’une transparence et une plate-forme permettant aux artistes de se manifester et de partager leur talent avec le monde.

Existe-t-il un modèle d’abonnement ou de paiement ou des fonctionnalités premium ? Si c’est vrai, que sont-ils?

Pour le moment, nous ne travaillons pas avec un modèle basé sur un abonnement et nous ne pouvons pas vraiment dire quoi que ce soit sur l’intégration du même à l’avenir.

Quel est le modèle des récompenses en espèces ?

Nous offrirons des récompenses en espèces aux utilisateurs, mais il y aura un critère d’éligibilité pour les mêmes.

L’obtention des récompenses peut se faire de deux manières : soit l’utilisateur gagne les concours thématiques hebdomadaires dans quatre catégories différentes, soit il gagne des étoiles Bamchik d’un montant spécifié et il sera ensuite éligible pour gagner des prix en espèces conformément aux directives de la communauté.

Dans les temps à venir, nous prévoyons également d’introduire la fonctionnalité de sondage en direct pour les concours qui assurera la transparence, et seul le créateur avec le contenu le plus innovant et créatif sur la base de la réponse du public gagnera.

