BAME sera banni par Boris Johnson et son gouvernement britannique en tant que terme de course | UK | Nouvelles

La suppression de l’acronyme – signifiant noir, asiatique et minorité ethnique – est revendiquée comme une proposition clé dans un rapport qui sera publié cette semaine.

Les organismes publics et les entreprises ne pourront donc plus utiliser le terme, rapporte Wales Online.

Selon le rapport de la Commission sur les disparités raciales et ethniques, le terme est devenu «inutile et redondant».

Selon le Daily Telegraph, le document met également en évidence que l’acronyme masque potentiellement les expériences vécues par des groupes individuels.

Il fait état de préoccupations selon lesquelles, après avoir augmenté le nombre d’employés de BAME embauchés par les entreprises, les entreprises estiment alors qu’il n’est pas nécessaire de s’attaquer à d’autres problèmes raciaux systémiques, freinant par inadvertance les progrès.

Une source proche du rapport a déclaré à la publication: « La commission a recueilli des preuves provenant de tout le Royaume-Uni, examinant les données pour créer un rapport factuel rigoureux sur ce qui est souvent un débat très chargé. Il était important que les commissaires produisent des conclusions fondées sur les données et les preuves pour essayer de faire baisser la température sur cette question et avoir un débat basé sur des faits et non sur une idéologie. «

Le Premier ministre a annoncé la création de la commission en juin en réponse à la vague de manifestations Black Lives Matter.

S’exprimant l’été dernier, M. Johnson a déclaré: «Il ne sert à rien de simplement dire que nous avons fait d’énormes progrès dans la lutte contre le racisme. Il y a encore beaucoup à faire; et nous allons. Nous devons nous attaquer au fond du problème, pas aux symboles. «

Le Dr Tony Sewell a par la suite été nommé président de la commission, un choix qui a suscité des critiques car le chef de la charité a précédemment déclaré que les preuves de l’existence d’un racisme institutionnel étaient «fragiles».