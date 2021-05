Ban Ki-Moon prévient que l’EAU est la prochaine grande crise mondiale – les guerres vont éclater «absolument pas préparées» | Monde | Nouvelles

Ban Ki-Moon a discuté des problèmes lors de la Journée mondiale de l’eau, qualifiant la pénurie d’eau de «risque le plus grave auquel sont confrontées nos sociétés». Il a été averti qu’il y avait une forte augmentation des catastrophes mondiales impliquant l’eau et lui et le PDG du Centre mondial d’adaptation Patrick Verkooijen ont tous deux averti que des conflits surgiraient en raison d’une population croissante et d’un approvisionnement en eau limité. Ils expliquent que les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt ont doublé au cours des deux dernières décennies, ce qui ne devrait causer que des dommages supplémentaires à mesure que le monde se développe et devrait être le prochain problème abordé par les dirigeants mondiaux après la pandémie de coronavirus.

S’exprimant lors d’une discussion sur la Journée mondiale de l’eau, M. Ban a évoqué la pénurie d’eau dans le monde et la façon dont elle a été ignorée pendant des années.

Il a déclaré: «L’eau, c’est la vie, nous ne devrions pas simplement utiliser la Journée mondiale de l’eau pour nous concentrer sur les problèmes liés à l’eau.

«Comme l’a reconnu le Forum économique mondial, une crise de l’eau est l’un des risques les plus graves auxquels nos sociétés sont confrontées.

«Nous devons nous concentrer sur l’eau chaque jour de notre vie, après avoir déclaré que le thème de la Journée mondiale de l’eau de cette année et la valorisation de l’eau sont particulièrement pertinents.

«Nous devons commencer à planifier un monde avec beaucoup moins d’eau alors que la demande continue d’augmenter en raison de la croissance démographique et économique.

M. Verkooijen s’est également joint à M. Ban pour la discussion et a pesé sur l’impact de l’eau sur le monde.

Il a révélé: «Permettez-moi d’essayer de placer cela dans la crise actuelle de la pandémie de Covid.

«Je veux dire que COVID-19 nous a inauguré une ère de multiples chocs de systèmes interconnectés.

«Et la pandémie de Covid est aussi un appel au réveil, nous ne sommes absolument pas préparés pour la prochaine crise, l’urgence climatique.

Les feux de brousse en Australie ont ravagé le pays pendant des semaines au début de 2020 alors que les régions souffraient d’une sécheresse intense et de la destruction de la nature.

Les avertissements de sécheresse en Californie sont arrivés tôt cette année, car les températures plus chaudes ont frappé l’État plus tôt que prévu.

L’Inde a également souffert des protestations des agriculteurs alors que le gouvernement indien va de l’avant avec des subventions pour les cultures de riz à forte consommation d’eau.

Le résultat des lois signifie qu’une grande partie des eaux souterraines du nord de l’Inde a été considérablement réduite.