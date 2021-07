“Banana Moon”: redécouvrez le premier album de Daevid Allen

Banana Moon était le résultat opportun d’un voyage secret à travers la Manche en 1971 par le citoyen mondial ultime du cosmos, Daevid Allen. Résident en France depuis 1967, date à laquelle il s’est vu refuser le retour au Royaume-Uni après une escapade de six semaines avec son groupe d’alors Soft Machine, GongLe monstre fondateur d’Allen est revenu au Royaume-Uni pour rencontrer des amis, d’anciens camarades de groupe et des compatriotes actuels – pour le plus grand plaisir du patron du label d’Allen, Jean Georgakarakos, qui souhaitait depuis longtemps qu’Allen enregistre avec tous les anciens membres de Soft Machine qui aurait pu tomber facilement sous la main.

Par chance, le batteur de Softs, Robert Wyatt, faisait partie de la liste des visiteurs d’Allen (tout comme Maggie Bell, Gary Wright de Spooky Tooth, le futur batteur de Gong et Hatfield & The North Pip Pyle et le bassiste Archie Legget). Comme les termes du contrat d’Allen avec BYG Actuel l’obligeaient à fournir au label une paire d’albums solo, son assemblage lâche d’insurgés partageant les mêmes idées est entré dans les Marquee Studios de Londres entre janvier et février 1971 et s’est mis au travail – de la manière la plus avunculaire et frivole mode.

Sorti en juillet 1971 – et rapidement réédité la même année par BYG Actuel, bien que crédité à Gong pour la deuxième fois – Banana Moon ne prend rien au sérieux et est louable égalitaire. Ce casting de stars n’était pas seulement là pour attirer les ventes. (Comme si…) Les trois premières chansons de la première face ne sont même pas écrites par Allen : “It’s The Time Of Your Life”, un thrash pop-rock relativement simple et serré, et “All I Want Is Out Of Here, ” une Cœur de beuf-endetd floppy-boot stomp, ont tous deux été composés par le bassiste des débuts de Gong Christian Tritsch. ‘Memories’, quant à lui, chanté avec âme par Wyatt et écrit par le bassiste de Mk II Softs Hugh Hopper, datait d’aussi loin que le groupe séminal de Canterbury The Wilde Flowers. Gary Wright fournit une partie de piano subtile et encourageante, et la chanson connaîtrait une curieuse vie après la mort lorsqu’elle a été reprise par Material en 1982 – avec une voix principale plus incongrue de Whitney Houston.

Si l’ouverture communautaire de Banana Moon implique que l’album est en quelque sorte un sac à main opportun, réunissant tout ce qui (et quiconque) était le plus proche, cela explique également en partie la bonne humeur évidente tout au long. Allen et ses acolytes considèrent les séances comme des vacances loin des soins ternes, que ce soit les plaisantins, les larges épaules, Petits visages-style à genoux de “Fred The Fish And The Chip On His Shoulder” (avec des kazoos à la framboise) ou la torpeur sciemment décadente de “White Neck Blooze” – un hommage ironique et parfait à l’ancien Soft d’Allen Le collègue de Machine Kevin Ayers, avec Allen singeant le style vocal souterrain caractéristique de ce dernier.

Si la boucle de bande déconcertante dans “Codein Coda” s’attache aux penchants avant-gardistes d’Allen, “Stoned Innocent Frankenstein” (plus tard revisité sur l’album Floating Anarchy Live 1977 de Planet Gong) et le barattage thématique de 12 minutes de “And His Adventures In The Land Of Flip” cartographie les coordonnées spatio-temporelles que Gong appellerait bientôt sa maison. La conclusion « I Am A Bowl », mettant en vedette un caméo du tromboniste de Soft Machine Nick Evans, est une comptine fantaisiste présentée sous une forme si fragmentaire qu’elle devient l’équivalent sonore d’une image d’œil magique.

Un fan de premier plan était le regretté David Bowie, qui a inclus Banana Moon dans une liste de 2003 de ses albums préférés, et qui a estimé que « It’s The Time Of Your Life » sonnait « … comme Ferry Bryan et les Spiders From Mars (ensemble, enfin !)… ont enregistré deux ans complets avant la sortie « officielle » du glam de l’un ou l’autre.

