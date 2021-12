Banana Split est un couple de puissance musicale

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

La finale du groupe B de Masked Singer a été diffusée ce soir et nous savons maintenant qui affrontera Bull en finale. Queen of Hearts a survécu, ce qui signifie que Banana Split a été démasqué. Ce favori figé était composé de deux concurrents, c’est-à-dire que deux célébrités ont été dévoilées. Faites défiler pour connaître l’identité de Banana Split (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

Les deux visages derrière l’acte de Banana Split étaient Katherine McPhee et son mari, David Foster. McPhee était le finaliste de la saison 5 d’American Idol et a continué à jouer dans Smash, The House Bunny, Scorpion et Country Comfort de Netflix. David Foster est 16 fois lauréat d’un Grammy en raison de ses décennies d’écriture, de production et de composition. Il a travaillé avec de nombreux artistes, dont Michael Jackson, Aretha Franklin, George Harrison, Ringo Starr, Dolly Parton, Rod Stewart, Stevie Nicks, Toni Braxton et Earth, Wind and Fire.

Ce fut l’une des suppositions du juge les plus réussies jamais sur The Masked Singer. Ken Jeong, Jenny McCarthy et Nicole Scherzinger ont tous bien compris. Robin Thicke avait tort, cependant. Il devine d’abord Jennifer Nettles et « l’autre gars », se référant vraisemblablement à son compagnon de groupe de Sugarland, Kristian Bush. Le chanteur de « Blurred Lines » est ensuite passé à Ryan Tedder et Leona Lewis.

Lors de la finale du groupe A, Skunk a été démasquée et s’est révélée être Faith Evans. Le dernier épisode à présenter le groupe B a vu Caterpillar (Bobby Berk de Queer Eye) et Mallard (la star de Duck Dynasty Willie Robertson) éliminés. Nous avons également rencontré les stars à l’intérieur des costumes de Pepper (Natasha Bedingfield), Jester (Johnny Rotten des Sex Pistols), Beach Ball (stars de télé-réalité Mama June et Honey Boo Boo), Hamster (acteur Rob Schneider), Cupcake (Ruth Pointer des Pointer Sisters) et Baby (le comédien Larry the Cable Guy), Dalmation (le rappeur Tyga), Puffer Fish (la légende du R&B Toni Braxton), Octopus (le joueur des Los Angeles Laker Dwight Howard) et Mother Nature (l’actrice Vivica A. Fox).

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Vous pouvez regarder en direct via FuboTV (obtenez un essai gratuit ici). Vous pouvez également regarder The Masked Singer en utilisant Hulu, où les épisodes sont diffusés à partir du matin suivant la diffusion. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.