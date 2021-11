Banana Splits le laisse déchirer

Après avoir pris une semaine de congé en raison des World Series, The Masked Singer est officiellement de retour avec un tout nouvel épisode. Mercredi, il était temps pour le groupe B de remonter sur scène. Le groupe sera rejoint par le dernier concurrent Wildcard de l’émission de la saison – le Beach Ball. Étant donné que le dernier épisode de The Masked Singer est sur le point d’être rempli, PopCulture.com est là pour vous tenir au courant de toute l’action.

Le groupe B comprend Banana Split, Caterpillar, Queen of Hearts et Mallard. Ils ne sont pas les seuls à faire de leur mieux pour impressionner les juges – Robin Thicke, Jenny McCarthy, Ken Jeong et Nicole Scherzinger. Le Beach Ball, le dernier concurrent Wildcard de la saison, montrera également de quoi ils sont faits. De plus, Joel McHale rejoindra le panel pour fournir des commentaires sans aucun doute hilarants.

Qui a ce qu’il faut pour se qualifier pour le prochain tour de la compétition de The Masked Singer ? Suivez notre blog en direct pour découvrir cette réponse.

Mises à jour en direct (8)

Le dernier concurrent Wildcard de Masked Singer de la saison est le Beach Ball. Ils ont expliqué qu’il était logique pour eux d’être le Wildcard car leur vie a été du côté « sauvage ». Le Beach Ball a déclaré qu’ils avaient été mis sous les projecteurs quand ils étaient jeunes et qu’ils sont restés sous les projecteurs pendant un certain temps. Ils sont vraiment talentueux, car ils ont sorti des recettes et un single à succès qu’ils ont dit avoir enregistré en « une seule prise ». Alors que l’émission se concentrait sur une pêche, Beach Ball a déclaré qu’ils étaient capables d’accomplir ces choses avec leurs proches à leurs côtés. Mais, ils se sont séparés récemment de l’un de leurs proches. Ils ont pu se reconnecter lorsqu’ils ont rejoint The Masked Singer.

précédentsuivant

Les fans ont pu faire un voyage à « Splitsville » pour Banana Split. La glace a commencé par dire que la dernière fois qu’ils ont travaillé ensemble, c’était un « cauchemar ». On pouvait la voir passer l’aspirateur pendant qu’un scarabée était assis sur une table. La banane est revenue à la maison avec des fleurs à la main pendant que la crème glacée continuait à ranger leur maison. Lorsque la caméra s’est retournée, il a été révélé que le duo était sur un téléviseur.

Encore une fois, Banana Split a épaté les juges avec leur performance. Ils ont interprété leur propre version de « Let ‘Er Rip » des Chicks, la crème glacée s’attaquant au chant tandis que la banane était au piano. L’indice « Turkey Drop » du couple était le mot « réalisateur ». Scherzinger pensait qu’il pourrait s’agir des talentueux Sutton Foster et Hugh Jackman, ce dernier ayant réalisé par le passé. McCarthy a ensuite suggéré Jeff Goldblum et sa femme Emilie Livingston, qui est apparue sur The Voice. Thicke a pensé à un autre duo marié, Kevin Bacon et Kyra Sedgwick. Le juge invité Joel McHale a partagé une supposition hors du champ gauche, affirmant qu’il pourrait s’agir des anciennes co-stars de New Girl Zooey Deschanel et Lamorne Morris.

précédentsuivant

La reine de cœur a partagé qu’elle a appris à apprécier les mots. Elle a dit, alors qu’elle griffonnait dans son journal, que la presse n’a pas toujours été « gentille » avec elle. La reine de cœur a été critiquée pour ce qu’elle a dit et les choses qu’elle portait. Ils ont également partagé certains des mots utilisés pour la décrire, notamment « stupide », « simpliste », « potelé » et « sans talent ». La reine de cœur a réussi à tracer son propre chemin malgré la négativité. Alors qu’elle était aidée à descendre les escaliers par un homme tenant un chapeau de cow-boy, il semblait y avoir une icône de Big Ben en arrière-plan. Elle a ensuite accepté une note qui disait : « Avec amour ».

Queen of Hearts a dit qu’elle voulait se « mettre au défi » et elle l’a fait en mettant en valeur sa voix incroyable tout en chantant « River » de Bishop Briggs. Son indice « Turkey Drop » du mot « home » a donné aux juges quelques idées sur son identité. McCarthy a pensé à Kacey Musgraves, qui a une chanson intitulée « My House ». Thicke a emprunté une voie différente en suggérant Jessica Simpson. Scherzinger se sentait confiant pour deviner Jewel. Le chanteur masqué a donné aux fans à la maison un indice supplémentaire sur la reine de cœur, mettant en vedette ce qui semblait être un corbeau noir.

précédentsuivant

En fin de compte, McCarthy a choisi de ne pas appuyer sur la sonnerie « Take It Off » bien qu’elle ait dit qu’elle savait « exactement » qui est Caterpillar. Elle a ensuite révélé que sa supposition était JC Chasez. Les autres juges ont déclaré qu’ils étaient heureux que McCarthy n’ait pas appuyé sur la sonnerie, car ils ne sont pas convaincus par sa suggestion. Thicke croit toujours qu’ils sont AJ McLean. Scherzinger ne croyait pas que Caterpillar avait été adoptée (même si Jeong et McCarthy ont insisté pour le dire dans le paquet d’indices). Alors, elle a dit que ça pourrait être Lance Bass.

précédentsuivant

Le paquet d’indices de Caterpillar a commencé dans un centre d’appels (un dépliant pour lequel il y avait un symbole pentagone dessus). Il est finalement devenu télévendeur et a déclaré que le travail lui donnait une excuse pour appeler sa famille, avec laquelle il n’a pas toujours eu la relation la plus proche. Caterpillar les a appelés plusieurs fois mais était nerveux à l’idée de révéler son identité. Une fois qu’il leur a dit qui il était, ils étaient heureux de se reconnecter. Cependant, il avait une certaine « appréhension » à l’idée de les rencontrer car il n’était pas sûr s’ils voulaient apprendre à connaître le « vrai lui ». On pouvait voir Caterpillar regarder l’un de ces membres de la famille, un homme vêtu d’une tenue de papillon, se lever d’un pouf vert. L’histoire a une fin heureuse, car la famille de Caterpillar l’a accueilli à « bras ouverts ».

Caterpillar était tout au sujet des vibrations du groupe de garçons, alors qu’il chantait une interprétation sans faille de « It’s Gonna Be Me » de *NSYNC. Le mot « Turkey Drop » de Caterpillar était « pop », ce qui a amené les juges à croire qu’ils étaient un chanteur pop. Ken Jeong a également déclaré que l’individu pourrait être adopté en raison du paquet d’indices. McCarthy a ensuite eu un moment d’ampoule et a dit qu’elle savait exactement qui c’était. En conséquence, elle a voulu appuyer sur le buzzer « Take It Off ».

précédentsuivant

Le paquet d’indices du Canard colvert a commencé avec lui disant qu’il était reconnaissant pour sa famille. Il a mentionné qu’il faisait partie d’une famille célèbre et a brandi une clé Allen en le faisant. La résidence de Mallard était parfaitement décorée et comprenait même une photo encadrée du président Abraham Lincoln. Il a expliqué qu’il avait eu des ennuis sur la base de choses que les membres de sa famille avaient dites. Une querelle a alors eu lieu au domicile de Mallard, comme en témoigne un individu (avec un masque de bec de canard) lançant des miches de pain aux autres membres de la famille. Lorsque Mallard s’est assis pour un repas avec sa famille, on lui a servi un bol avec une figurine d’épaulard.

La performance de Mallard en est une de « rédemption ». Avant de monter sur scène, il a expliqué qu’il chantait un morceau, « Play Something Country », de Luke Bryan, qui est quelqu’un qu’il considère comme faisant partie de la famille. Dans le passé, Bryan l’avait invité à monter sur scène pour chanter la chanson, mais il ne connaissait pas les paroles. Pour accompagner le thème de Thanksgiving, les juges ont obtenu le « Turkey Drop » de Mallard, qui était une icône de couronne placée sur la dinde. Jenny McCarthy a pensé que cela pourrait signifier que le colvert est la royauté hollywoodienne et a deviné Billy Ray Cyrus. Robin Thicke avait un raisonnement similaire et a suggéré Kiefer Sutherland. Nicole Scherzinger a deviné à la fois Jack Osbourne et John Rich.

précédentsuivant

Comme nous sommes officiellement en novembre, The Masked Singer se met un peu tôt dans l’esprit de Thanksgiving en remerciant. L’animateur Nick Cannon a présenté au public le dernier juge invité de l’émission, Joel McHale, qui est sorti avec une cuisse de dinde à la main. Cannon a également rappelé aux juges que le buzzer Take It Off est toujours en jeu. Le buzzer ne peut être frappé par l’un des juges qu’une seule fois par groupe.

précédentsuivant

The Masked Singer est diffusé le mercredi soir à 20 h HE sur Fox. Si vous n’avez pas pu suivre tous les événements en direct, vous pourrez le faire la prochaine fois grâce à FuboTV, qui propose un essai gratuit de son service aux nouveaux abonnés. Bien sûr, vous pouvez regarder tous les épisodes de The Masked Singer sur Hulu le lendemain de leur diffusion.

précédent