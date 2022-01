Banca Generali, l’une des banques les plus importantes d’Italie, apportera Bitcoin à ses utilisateurs après une alliance avec Conio

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

L’alliance entre Banca Generali et Conio permettra aux clients de la banque de stocker, acheter et vendre des Bitcoins via son application pour appareils intelligents, tous directement associés aux comptes courants des utilisateurs.

***

La banque basée en Italie avec plus de 87 milliards de dollars d’actifs, Banca Generali, a annoncé qu’elle intégrera des services associés au Bitcoin spécialement ciblés pour sa base d’utilisateurs.

Banca Generali apportera Bitcoin à ses clients après son alliance avec Conio

Selon les rapports sur l’affaire, cette démarche de Banca Generali est possible grâce à une alliance avec la société Conio, le service d’achat, de vente et de stockage de Bitcoin fondé à San Francisco. L’intégration permettra aux utilisateurs de la banque d’échanger la monnaie numérique en toute liberté, tout au long de l’interface de son application pour appareils mobiles.

Concernant cette alliance et la nouvelle gamme de services, le COO de Banca Generali, Riccardo Renna, a commenté lors d’une interview pour le média We Wealth ce qui suit :

« Nous terminerons l’intégration début 2022. À partir de ce moment, les clients pourront opérer en toute sécurité dans une classe d’actifs qui pourrait autrement être risquée si elle était mal effectuée… Pour Banca Generali, c’est un pas de plus vers la constitution de notre HUB avec des services et des plateformes, à la fois à la disposition de nos associés et de leurs clients ».

À cet égard, Renna a ajouté qu’une fois l’intégration avec la plate-forme Conio terminée au sein de l’application Banca Generali Private, les clients auront un accès direct aux opérations commerciales avec Bitcoin en utilisant la même interface qui était auparavant utilisée pour d’autres opérations de base. .

Système multi-signature soutenu par Banca Generali

Il a également indiqué que le principal avantage est que tout sera débité ou crédité des comptes courants des utilisateurs, de sorte que l’achat / vente de Bitcoin puisse se faire sans cartes de crédit, processeurs de paiement et sans avoir besoin d’offrir des données privées à des tiers. . . .

En plus de ce qui précède, les services de portefeuille fournis par Conio qui seront présents dans l’application Banca Generali auront des systèmes de signatures multiples pour renforcer la sécurité dans le traitement des fonds, ce que Renna a expliqué comme suit :

« Nous avons travaillé avec Conio pour une solution de garde innovante basée sur un système de signatures multiples qui assure la garde du Bitcoin et la possibilité de récupérer le portefeuille dans certains cas, comme celui d’une succession. Cela est possible car Banca Generali conserve la troisième clé de sécurité au nom du client, ce qui lui permet de la récupérer en cas de besoin ».

Conio et les banques

Bien qu’il s’agisse d’une annonce très spéciale pour l’équipe Conio, la vérité est que l’entité a déjà travaillé avec une autre banque.

C’est le cas de Hype Challenger Bank, une entité qui a également établi une alliance dans le passé avec Conio précisément pour permettre à ses clients de stocker et de commercialiser de la monnaie numérique. Un détail important est que l’intégration a également permis aux utilisateurs de transférer BTC vers des portefeuilles externes, ainsi que d’avoir des systèmes pour récupérer leurs clés privées en cas d’éventualité.

Lecture recommandée

Source : BitcoinMagazine, We-Wealth

Version par Angel Di Matteo / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash