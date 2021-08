Banco Azteca veut accepter Bitcoin ⋆ Crypto new media

La Pologne et la Hongrie affichent désormais des tendances autocratiques distinctes, ce qui constitue un défi pour l’UE et la menace profondément, a averti Maximilan Popp. En Pologne, un défi lancé par le vice-premier ministre Jarosław Kaczyński pourrait détruire les valeurs démocratiques partagées de l’UE et « menacer l’Europe en son cœur ». Le chef […] More