Banco Central de Cuba (BCC) réglemente l’utilisation des crypto-monnaies

La Banque centrale de Cuba (BCC) a publié les règles d’utilisation des crypto-monnaies dans les transactions commerciales. En plus de stipuler la délivrance de licences qui permettront aux fournisseurs de crypto-monnaie d’opérer sur l’île.

Il convient de noter qu’en mai, le président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, avait indiqué que le gouvernement analysait la « convenance » d’utiliser des crypto-monnaies dans les opérations économiques du pays. Eh bien, le moment est venu !

En effet, la décision de Cuba de se joindre à l’adoption des crypto-monnaies. Cela pourrait aider le pays à contourner le régime de sanctions des États-Unis.

À cet égard, Boaz Sobrado, analyste de données en technologie financière, a déclaré : « Il est historique qu’ils l’adoptent. Le fait qu’ils règlent avec prudence montre qu’ils sont intéressés par ce que je peux leur apporter.

Curieusement. Vous apportez une sorte de légitimité à l’espace. C’est devenu trop gros pour être ignoré.

Banco Central de Cuba reconnaît et réglemente les crypto-monnaies

Plus précisément, la Banque centrale de Cuba a publié au Journal officiel n° 73 extraordinaire du 26 août 2021, la résolution 215/2021. Bref, signé par sa propriétaire, Marta Sabina Wilson González, où elle a indiqué que cette entité dictera les règles d’utilisation des crypto-monnaies sur le territoire cubain.

Ainsi, la résolution a également établi que la BCC peut autoriser l’utilisation de ces actifs cryptographiques. Pour des raisons d’intérêt socio-économique. Et, l’État doit s’assurer que les institutions contrôlent que ces opérations se font toujours avec l’autorisation explicite de l’institution.

«La Banque centrale de Cuba, pour des raisons d’intérêt socio-économique. Vous pouvez autoriser l’utilisation de certains actifs virtuels dans les transactions commerciales. Et pour octroyer des licences aux fournisseurs de services d’actifs virtuels pour les opérations liées aux activités financières, d’échange et de collecte ou de paiement. Dans et depuis le territoire national ».

De même, la BCC a précisé qu’elle est la seule entité autorisée pour les institutions financières et autres entités juridiques à utiliser des actifs virtuels entre elles. Et avec des personnes physiques.

Fait curieux, plusieurs aspects restaient flous. Comme quelles crypto-monnaies peuvent être utilisées et lesquelles ne le peuvent pas.

Que sont les actifs virtuels ?

En particulier, conformément aux dispositions du Journal officiel, la Banque centrale de Cuba comprend les actifs virtuels comme «la représentation numérique de la valeur. Cela peut être échangé ou transféré numériquement et utilisé pour des paiements ou des investissements.

Ce terme comprend : « Différentes significations utilisées aux mêmes fins. Tels que les actifs numériques, les actifs cryptographiques, les crypto-monnaies. Aussi, crypto-monnaie, monnaie virtuelle et monnaie numérique ».

De même, la BCC établit en tant que prestataire de services d’actifs virtuels : « Toute personne physique ou morale. Qu’en tant qu’entreprise ou dans le cadre d’activités commerciales, elle soit engagée dans l’échange entre des actifs virtuels et des monnaies ayant cours légal ».

Enfin, avec une date de publication au Journal officiel du 26 août 2021, la résolution indique qu’elle entrera en vigueur 20 jours après son introduction. Par conséquent, la légalisation des crypto-monnaies comme moyen de paiement à Cuba sera adoptée à partir du 15 septembre.

En guise de conclusion, la balance penche-t-elle un peu vers le positif concernant Bitcoin à Cuba ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Gabriel Guerra Bianchini : « C’est plus important que de simplement gagner de l’argent. C’est vraiment la liberté.

