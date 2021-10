Sovryn FTW ! Vraiment un écosystème sous-estimé qui fonctionne incroyablement bien. De plus, RSK est génial et vous permet de déplacer votre BTC entre les chaînes de manière décentralisée et sans autorisation (si vous êtes prêt à attendre ~ 24 heures) en utilisant leur protocole PoWPEG bidirectionnel qui est alimenté par ~ 50% de la puissance de hachage de BTC . Des choses vraiment incroyables à la fois Sovryn et RSK font!

