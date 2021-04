Banco Sabadell célèbre la treizième édition des Aces Solidarios

21/04/2021 à 11h52 CEST

Le Président de Banco Sabadell, Josep Oliu, a participé cet après-midi à la présentation des Aces Solidarios, une initiative par laquelle l’entité fait don de 50 euros pour chaque as (ou point de service) que les joueurs marquent lors du Barcelona Open Banc Sabadell – Trophée Conde de Godó, tournoi qui célèbre sa 68e édition cette année et dont l’entité est le principal sponsor.

Au nom des fondations qui en bénéficieront, Dr. Marta Segú, directeur général de Fundación Probitas, avec Nuria Martin, patron de l’entité, et Dr. Jordi Ara, directeur de l’hôpital allemand Trias i Pujol, accompagné du Dr. Bonaventura Clotet, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital.

Pendant votre parlement, Josep Oliu Il a souligné que cet acte «fait partie de l’engagement de Banco Sabadell envers la société. L’importance de cette initiative n’est pas tant la contribution économique que sa capacité à servir de navette pour faire connaître les organisations avec lesquelles nous collaborons chaque année, qui consacrent tant d’efforts au bien-être de la société.

Les représentants des entités qui recevront cette année la collecte des as, ont expliqué les actions qu’ils mènent dans leurs organisations et ont également remercié Banco Sabadell pour l’initiative. Tous les représentants se sont mis d’accord pour souligner l’importance pour eux du geste et du soutien qu’il suppose à leur travail.

Marta Segú a passé en revue les jalons de l’année de la Fondation Probitas et a ajouté que cette contribution «nous aidera à étendre notre travail et à avoir plus de synergies avec d’autres entités». Pour sa part, Jordi Ara a apprécié le travail des équipes de l’hôpital Trias i Pujol pendant ces mois de pandémie et a remercié Banco Sabadell pour son aide: «Nous avons essayé de mettre en lumière la recherche et l’innovation sur une maladie qui nous a impressionnés, et nous en sommes très heureux de l’extérieur, vous l’avez également vu “.

Dans ses mots de remerciement, le Dr. Bonaventura Clotet a souligné que “jamais auparavant nous n’avons été aussi prompts à générer des connaissances et à les partager” et a ajouté que l’aide d’Aces Solidarios “nous donne de la visibilité et est importante, car avec les contributions de tous, nous espérons mettre fin bientôt à cette pandémie, retour aux câlins et surtout l’anticipation de nouvelles pandémies “.

Le nombre moyen d’as qui sont comptabilisés dans chaque édition de l’Open est de 470. Le chiffre maximum a été enregistré en 2008, avec 634, et le minimum, en 2011, avec 313. Depuis 2008, plus de 40 entités ont bénéficié de la plus de 280 000 euros récoltés.

Entités bénéficiant d’Aces Solidarios 2021

Hôpital universitaire allemand Trias i Pujol

Entité qui fournit des soins de santé très complexes et un centre de référence dans l’enseignement et la recherche du Covid. La destination du don sera la recherche et le développement de traitements et de programmes de prévention pour Covid-19.

Fondation Probitas

Organisation visant à améliorer l’accès à la santé, au sens large, des personnes vulnérables. Dans un contexte où la pandémie a aggravé la situation de pauvreté infantile, le don aura pour but de garantir un repas sain et nutritif par jour, ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif et affectif, aux mineurs à risque social dans un lieu protégé. environnement grâce à des bourses de restauration.