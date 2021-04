Banco Sabadell remet les as de solidarité à la Fondation Probitas et à l’hôpital allemand Trias i Pujol

24/04/2021 à 15:09 CEST

Le PDG de Banco Sabadell, César González-Bueno, a donné à la Fondation Probitas et à l’hôpital allemand Trias i Pujol l’argent correspondant des as ou des points de service directs enregistrés jusqu’à présent dans le Barcelona Open Banc Sabadell. Au total, 40 000 euros ont été levés, pour lesquels chaque entité a reçu 20 000 euros dans le but de soutenir la recherche et le développement de traitement contre Covid-19 et d’améliorer l’accès à la santé des personnes les plus vulnérables.

Lors de la cérémonie de livraison, César González-Bueno a souligné qu’avec cette initiative de solidarité «Banco Sabadell veut faire sa part de reconnaissance à ceux qui sont dévoués aux autres, en aidant d’une manière aussi ciblée et dévouée que ceux de la Fondation Probitas et de l’hôpital allemand Trias i Pujol. A une époque où la société en général est beaucoup plus solidaire en raison de la pandémie & rdquor;.

Pour sa part, Dr Bonaventura Clotet, Chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital allemand Trias i Pujol a assuré que «ce prix nous permettra de continuer à avancer dans la connaissance de quelque chose qui est encore inconnu et qui est le Covid persistant avec le syndrome post-Covid. Nous avons vu qu’il affecte de nombreux organes, des personnes qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes rénaux et tout cela nécessite beaucoup de recherches.

Dans ce sens, Dr Marta Segú, directeur général de la Fundación Probitas, a souligné que «avec ce prix, nous allons aider exactement 68 enfants vulnérables afin qu’ils puissent avoir un repas nutritif par jour et que nous puissions lutter contre la pauvreté infantile. Grâce à Covid-19, il a considérablement augmenté, et grâce à cette aide et à cette prise de conscience de Banco Sabadell, j’espère que d’autres entreprises se joindront pour sensibiliser la société.

Depuis 2008, plus de 40 organisations ont bénéficié des Aces Solidarios, une initiative qui a accumulé plus de 280 000 euros depuis.

Entités bénéficiant d’Aces Solidarios 2021 Hôpital universitaire allemand Trias i Pujol

Entité qui fournit des soins de santé très complexes et un centre de référence dans l’enseignement et la recherche du Covid. La destination du don sera pour la recherche et le développement de traitements et de programmes de prévention pour Covid-19.

Fondation Probitas

Organisation visant à améliorer l’accès à la santé, au sens large, des personnes vulnérables. Dans un contexte où la pandémie a aggravé la situation de pauvreté infantile, le don aura pour but de garantir un repas sain et nutritif par jour, ainsi qu’un soutien socio-éducatif et affectif, aux mineurs à risque social dans un lieu protégé. environnement grâce à des bourses de restauration.