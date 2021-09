Bancoagrícola associé à Flexa pour l’utilisation de BTC au Salvador | Invezz

Bancoagrícola, la plus grande institution financière d’El Salvador, s’est associée à la célèbre société de paiement numérique Flexa pour permettre les paiements Bitcoin (BTC / USD) pour les consommateurs et les commerçants. Flexa a publié cette nouvelle dans un communiqué de presse le 9 septembre, notant que ce partenariat obligera Bancoagrícola à accepter BTC via son réseau pour les paiements. Cette intégration serait conforme à la nouvelle loi salvadorienne sur le Bitcoin, entrée en vigueur le 7 septembre.

Selon le communiqué de presse, la collaboration entre Bancoagrícola et Flexa introduit des solutions d’acceptation BTC sans précédent, non seulement en Amérique latine mais aussi dans le monde. Par exemple, les clients de la banque peuvent désormais utiliser Flexa ou n’importe quel portefeuille compatible Lightning pour rembourser les prêts en dollars américains. De plus, ils peuvent utiliser des cartes de crédit pour payer des produits et services dont le prix est en dollars américains en BTC sans frais supplémentaires.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les commerçants qui acceptent les paiements via le canal de paiement Wompi peuvent également intégrer les paiements BTC à la technologie Flexa pour profiter de l’absence de fraude dans le système. Vos clients finaux bénéficieront également de frais nuls lors du paiement. Bancoagrícola s’est également engagée à introduire des paiements BTC résistants à la fraude pour tous les terminaux de point de vente (PoS) de ses clients avant la fin de 2021.

Faire passer l’inclusion financière au niveau supérieur

Commentant cette évolution haussière, Carlos Mauricio Novoa, directeur des opérations de Bancoagrícola, a déclaré :

Nous sommes ravis d’être la première institution financière au Salvador à autoriser l’accès au bitcoin à nos clients sur l’ensemble de notre gamme de produits financiers et à améliorer l’inclusion financière.

Il a ajouté que l’objectif de la banque est de promouvoir un développement économique durable. À ce titre, l’équipe de Bancoagrícola travaille sans relâche pour s’assurer qu’elle répond aux besoins des clients de manière responsable, solidaire et respectueuse. Novoa a fait l’éloge de Flexa et a déclaré qu’elle avait été un partenaire clé pour aider la banque à offrir à ses clients les meilleures expériences lors de l’utilisation de BTC comme monnaie légale.

La banque a exhorté les titulaires de compte à télécharger la dernière version de son application Mobile Banking ou à visiter bancoagrícola.com pour utiliser BTC pour les paiements. Les commerçants souhaitant accepter les paiements BTC doivent contacter leurs responsables de compte pour plus de détails avant de commencer. Alternativement, ils peuvent choisir parmi les offres d’intégration de Flexa.

Malgré ces nouvelles positives, BTC a continué à saigner. Au moment d’écrire ces lignes, la pièce se négocie à 45 951,08 $ après avoir perdu 2,15% au cours des dernières 24 heures. Cela est peut-être dû au fait que la majorité des citoyens du comté ne sont pas d’accord avec la décision du gouvernement d’utiliser le BTC comme monnaie légale.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent