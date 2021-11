Bancor annonce Bancor 3 : sa plus grande mise à jour proposée

Bancor (BNT / USD), l’un des principaux protocoles de liquidité du secteur DeFi, vient de publier sa plus grande mise à jour à ce jour, simplement appelée Bancor 3. Le projet a fait une annonce sur Twitter le 29 novembre, entamant un fil dans lequel vous avez fourni la communauté avec des informations importantes sur la mise à jour.

De quoi parle Bancor 3 ?

Comme mentionné, Bancor 3 est la plus grande mise à jour proposée à ce jour, et sur la base de l’explication du projet, il s’agit d’une refonte radicale qui permet aux gens de gagner moins cher et plus facilement en utilisant leurs crypto-monnaies préférées.

L’équipe a expliqué que le plus gros changement apporté par la mise à jour est son soi-disant Omnipool. Essentiellement, dans l’ancienne version appelée Bancor v2.1, il y avait des groupes séparés pour différentes paires, donc le projet en avait un pour ETH/BNT et un pour DAI/BNT. Cependant, Bancor 3 simplifie les choses en introduisant un seul pool sur lequel les utilisateurs peuvent miser leur BNT pour obtenir les performances de l’ensemble du réseau.

Le groupe permettra à toutes les transactions sur le réseau d’avoir lieu en une seule transaction, ce qui devrait favoriser davantage l’évolutivité et réduire les coûts. Les deux seront une amélioration majeure pour le projet, le rendant beaucoup plus compétitif par rapport aux autres.

De plus, avec la réduction des coûts du gaz, Bancor sera en mesure d’attirer plus de commissions commerciales avec le même niveau de liquidité. Cela contribuera également à rendre le protocole plus efficace en termes de capital.

Plus tard, le projet a également ajouté des piscines Infinity, qui permettront des dépôts illimités chez Bancor. Il s’agit également d’une amélioration majeure par rapport à la situation précédente, où les utilisateurs devaient attendre qu’un emplacement s’ouvre dans un pool avant de pouvoir déposer de nouveaux jetons. Infinity Pools supprimera complètement cette limitation. Avec eux, le projet a également obtenu le concept de liquidité superflue, qui peut être utilisé simultanément pour des stratégies de création de marché et d’obtention de commissions natives du protocole.

Bancor a également présenté sa toute dernière fierté et joie, IL Protection, ou Protection Against Impermanent Loss, qui a été accumulée en pariant des jetons sur un pool pendant 100 jours ou plus dans le passé. Désormais, il est instantanément accessible à tous. Il y a beaucoup plus d’ajouts au protocole, donc toute personne intéressée devrait certainement prendre son temps et le rechercher en profondeur, car la plus grande mise à jour du projet mérite certainement d’être appelée ainsi.

