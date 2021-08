Bancor est prêt à héberger la liste blanche de Forward Token avec un partenariat 5k BNT Crypto new media

Forward Protocol, la solution d’apprentissage basée sur la blockchain a atteint le stade de la demande de liquidité sur Bancor. Selon les rapports, le Forward Token (FORWARD) est prêt à être mis en ligne car le processus de liste blanche n’a montré aucune vulnérabilité ni aucun problème systémique/de sécurité.

FORWARD alimente de multiples fonctions et fonctionnalités sur la plate-forme permettant aux membres de tirer le meilleur parti de l’écosystème d’apprentissage. Dès la mise en ligne de FORWARD, le plan de co-investissement sera soumis au vote avec 5 000 BNT.

À mesure que la popularité des solutions basées sur la blockchain augmente, de plus en plus d’industries explorent ses cas d’utilisation dans leur domaine. Cependant, chaque solution de blockchain n’est pas assez bonne pour transformer l’industrie et résoudre les problèmes sous-jacents. De plus, le potentiel de l’infrastructure est limité par les prouesses techniques de la solution basée sur la blockchain.

Le vif succès de Forward Protocol, en particulier parmi les membres de la communauté, montre la base solide qui alimente le Forward Token. Depuis ses débuts, le protocole a enregistré des réalisations importantes. Le partenariat le plus notable doit être avec Polygon.

Le prochain événement de liste blanche sur Bancor deviendra certainement une étape majeure pour le protocole. Le public mondial verra les changements dans la manière dont l’apprentissage est effectué dans un système basé sur la blockchain. La première plate-forme à appliquer le protocole Forward est le célèbre English Forward, où un public mondial se réunit pour apprendre l’anglais. La plate-forme a une portée incroyable pour les sections défavorisées de la société au cours des 19 dernières années. L’écosystème décentralisé fournit des contrats intelligents qui garantissent la sécurité, la transparence, la rapidité et l’incitation.

Comprendre FORWARD Tokenomics

Il existe deux jetons dans l’écosystème du protocole avancé, à savoir. Le premier est le Forward USD (FUSD), qui est un stablecoin indexé sur des stablecoins. Le second est le Forward Token (FORWARD), qui sert de jeton utilitaire et est également utilisé dans le mécanisme de récompenses qui encourage un environnement d’apprentissage plus organique dans English Forward.

Le fiat et la crypto peuvent être utilisés par la communauté pour accéder à l’écosystème d’apprentissage. Les jetons natifs peuvent être convertis en monnaies fiduciaires et cryptographiques.

L’avenir est plein de promesses pour Forward Protocol

Forward Protocol provient d’experts renommés en cryptographie, dont les co-fondateurs Mitch Rankin et Karnika E. Yashwant. L’ensemble de l’équipe représente un large éventail de professionnels avec des décennies d’expérience dans le secteur de la technologie.

Forward Protocol et Bancor représentent des approches innovantes pour résoudre les problèmes dans leurs domaines respectifs. La plate-forme sert de multiples opportunités d’adoption et de croissance pour réaliser la blockchainisation d’autres secteurs à l’aide de Forward Protocol.