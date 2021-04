Bancor libère des prêts sans liquidation avec Vortex alors que les AMM poursuivent leur diversification

Échange automatisé de teneurs de marché Bancor a mis en place un nouveau mécanisme qui permet aux utilisateurs d’augmenter l’efficacité de leur capital tout en fournissant des liquidités dans ses pools.

Appelée Vortex, la solution permet aux utilisateurs fournissant des liquidités en BNT, le jeton d’utilité de Bancor, d’emprunter des fonds tout en continuant à obtenir un rendement des frais de swap.

Le mécanisme Vortex retravaille le mécanisme existant de vBNT, une version spéciale du jeton BNT qui permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance. Le jeton de vote est automatiquement reçu lors du jalonnement de BNT dans un pool de liquidités, et il peut être défini comme un jeton de pool Bancor.

La proposition Vortex ajoute des fonctionnalités à vBNT, créant une infrastructure qui permet aux utilisateurs de vendre le jeton pour le BNT d’origine. Une fois le vBNT converti, les utilisateurs peuvent l’échanger contre n’importe quel autre actif.

Le mécanisme de vente de vBNT fait de Vortex une plate-forme de prêt sans liquidation, permettant aux fournisseurs de liquidité de recevoir leurs futures récompenses immédiatement, de la même manière qu’Alchemix. Étant donné que leur principal continue d’accumuler des frais de swap, le prêt finira par se rembourser.

La partie «sans liquidation» du prêt provient du fait que la vBNT et la BNT sont essentiellement le même jeton et que la hausse du prix de la garantie BNT sera très probablement reflétée par la vBNT. Le jalonnement de BNT crée le vBNT à un rapport de un pour un, mais la relation de prix entre les deux n’est pas simple.

La combinaison des revenus de protocole et des prêts aboutit à des tokenomics complexes

Le prix du jeton vBNT est dérivé d’un pool AMM BNT / vBNT, étant donc largement défini par le marché. Un mécanisme d’arbitrage potentiel signifie que le vBNT ne vaudra probablement jamais plus de 1 BNT, car les arbitragistes pourraient simplement miser du BNT, vendre le vBNT et obtenir plus de BNT qu’au départ. Le cycle pourrait être répété un nombre infini de fois jusqu’à ce que le prix du vBNT revienne en dessous de 1 BNT.

Dans le même temps, la vBNT n’a pas de prix plancher car le mécanisme d’arbitrage ne peut pas fonctionner en sens inverse. Comme Mark Richardson, le créateur de Vortex, l’a expliqué à Cointelegraph, Bancor utilise des enregistrements internes pour définir la propriété au sein d’un pool AMM. Il s’agit d’une différence significative par rapport aux modèles tels que les jetons de pool d’Uniswap, qui sont le seul marqueur de la propriété de liquidités. Le vBNT ne pouvait être utilisé pour racheter un pool de liquidité BNT que si cette adresse en avait déjà créé un.

Pour garantir que vBNT conserve une certaine valeur en l’absence d’un mécanisme de remboursement, le protocole mènera une stratégie de rachat et de brûlage sur le jeton. Une partie définie par la gouvernance des revenus des frais du protocole sera détournée pour acheter et détruire périodiquement la vBNT du pool avec BNT, fournissant une pression d’achat constante.

Cela a pour résultat supplémentaire de créer un puits de BNT et de vBNT. Puisqu’un vBNT déverrouille un BNT, la destruction de l’offre de vBNT crée un déséquilibre avec les jetons contenus dans les pools AMM. Une partie de ces jetons resterait donc enfermée dans les pools pour toujours, bien que cela ne devrait pas avoir d’incidence sur le retrait de liquidité pour les LP individuels en raison de la grande capacité excédentaire – un mécanisme similaire se produit avec les portefeuilles froids sur les échanges centralisés.

La mécanique des jetons vBNT a un certain nombre de ramifications intéressantes. En plus de la possibilité d’emprunter tout en continuant de recevoir du rendement, les fournisseurs de liquidité sont également en mesure de tirer parti de leur liquidité pour recevoir davantage de frais de swap. Le prix de la vBNT affecte directement le niveau d’endettement du système, car des prix proches de 1 BNT pourraient supporter un facteur de levier presque infini. Dans le même temps, à mesure que de plus en plus de LP entrent dans des positions à effet de levier, le prix de la vBNT est susceptible de baisser et de limiter le multiplicateur de levier. Une situation d’effet de levier infini extraire de la valeur du protocole, mais Richardson est convaincu que le mécanisme de tarification basé sur le marché rend rapidement cela coûteux et finalement irréalisable.

La liquidité n’est plus un problème, mais le volume est à la traîne

Le protocole Bancor a déployé toutes les ressources possibles pour attirer des liquidités dans le protocole. Entre les innovations de fourniture de liquidité unilatérale et l’assurance perte impermanente, introduites avec la V2.1, elle a également lancé des programmes agressifs d’extraction de liquidité. La proposition Vortex est encore un autre outil qui pourrait attirer des liquidités en introduisant un effet de levier sur les pools AMM.

La campagne de liquidité de Bancor a été un succès démontrable. Avec 1,8 milliard de dollars de valeur totale verrouillée, il a fait irruption dans le «club TVL d’un milliard de dollars» pour devenir le 8e dans le classement des échanges décentralisés sur DeFi Llama. Bien qu’il soit derrière la plupart de ses concurrents directs comme Uniswap ou SushiSwap, Bancor a connu une croissance beaucoup plus rapide depuis le début de l’année avec seulement 140 millions de dollars en TVL.

Cependant, la croissance de la liquidité n’a pas automatiquement entraîné plus de volume. Bien que Bancor soit dans le top 5 en volume sur Ethereum à 430 millions de dollars par semaine, Uniswap domine le marché et attire près de 17 fois plus de volume, même s’il n’a qu’un peu plus de deux fois la TVL. De l’avis de Richardson, l’équipe Bancor peut avoir eu des attentes erronées dans sa quête de liquidité:

«Il y avait cette hypothèse, je dirais – et nous ne savions peut-être même pas que c’était une hypothèse – que si la TVL devient suffisamment élevée, elle attirera simplement les commerçants. […] Et si tout le monde utilise des agrégateurs, alors c’est vraiment bien pour nous, car nous devons simplement offrir le meilleur produit aux tarifs les plus bas et les commerçants ne feront que nous utiliser. »

La réalité s’est avérée moins idéaliste que prévu, comme l’équipe l’a découvert. « Il s’avère que personne n’utilise des agrégateurs et que les traders n’utilisent presque jamais les pools avec les meilleurs taux », a ajouté Richardson. «Ils font tout ce qu’ils vont faire.» Nate Hindman, responsable de la croissance chez Bancor, avait sa propre vision des raisons pour lesquelles Uniswap est si dominant:

«Je pense qu’une grande partie de cela a été ce genre de mouvement ‘Uniswap gems’ qui était un truc d’été DeFi, où il y a tous ces nouveaux jetons qui lancent des pools sur Uniswap. Uniswap est donc le seul endroit pour obtenir ces «gemmes». »

L’évaluation de Hindman semble être en ligne avec les données de volume d’Uniswap. Selon ses statistiques, la distribution du volume est fortement biaisée vers des jetons plus petits. Les paires entre Ether, Bitcoin et stablecoins représentent environ 25% du volume total, tandis que le reste de la liste est largement peuplé de jetons à faible capitalisation difficiles d’accès sur d’autres plates-formes.

Comme Hindman l’a révélé, capturer la «longue queue de jetons» sera le prochain objectif majeur de Bancor. Une proposition potentielle pour cela est le pool d’origine, qui permet de créer des pools «synthétiques» associés à l’ETH qui est remplacé de manière transparente par le BNT par le protocole. Cela résoudrait une friction d’intégration de longue date pour Bancor, car les projets souhaitant être répertoriés devaient détenir BNT en plus de leur propre jeton.

Après l’annonce d’Uniswap V3 et sa forte concentration sur l’efficacité des swaps – en partie au détriment de l’automatisation du pool de liquidité – il est devenu clair que les projets AMM commencent à se diversifier dans différentes niches. Avec l’accent mis par SushiSwap sur des fonctionnalités supplémentaires telles que le trading sur marge, la poussée de Balancer pour la composabilité et l’approche de Bancor axée sur le LP et le jeton BNT, l’espace AMM devient de plus en plus varié.