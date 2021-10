Bandai Namco a changé son logo et les fans n’aiment pas la refonte

C’est pire. Ne pensez-vous pas? Image : Bandai Namco

En 2005, Bandai et Namco ont fusionné et l’année suivante, Bandai Namco est né. Pour marquer le nouveau conglomérat, la société a obtenu un logo jaune, rouge et orange avec le nom de la société en caractères blancs. Ce n’est pas un mauvais look et se démarque parmi les sociétés de jeux japonaises. Mais l’année prochaine, Bandai Namco obtient un logo repensé, et jusqu’à présent, le buzz n’est pas bon.

Selon Bandai Namco, il y a une raison à la refonte, à savoir que le nouveau logo reflète le nouvel objectif de l’entreprise.

“L’idée de se connecter et de travailler ensemble pour créer des choses est fondamentale pour notre objectif”, a déclaré le président de Bandai Namco Holdings, Masaru Kawaguchi Bandai. « Le divertissement de Namco connecte les fans du monde entier. En offrant du plaisir aux gens du monde entier, nous leur faisons sourire et les aidons à atteindre le bonheur. C’est pourquoi Bandai Namco existe.

D’accord. Mais votre nouveau logo ne semble certainement pas faire plaisir aux fans. Vous trouverez ci-dessous une sélection de commentaires du plus grand babillard du Japon, 2ch :

Ils pensaient vraiment que c’était bon ? Ce ne sont que des lettres. C’est tellement ennuyeux. Cela ressemble à quelque chose que je pourrais faire. J’aime que c’est simple. Cela ne ressemble pas à une entreprise japonaise. On dirait le logo de Twitch. Aucune personnalité. Quand je le regarde rapidement, je ne peux pas dire que c’est Bandai Namco. Le précédent était meilleur. Ceci pour de vrai ? C’est tellement merdique. La police est bien, mais la façon dont elle est bordée n’est pas cool. C’est trop simple. Il suffit d’y jeter un coup d’œil, il n’y a pas de marque. C’est bon. Je ne me soucie pas vraiment des logos. Les jeux vidéo sont amusants, alors créez un logo plus amusant. Et le logo orange était si joli. C’est mieux qu’avant. Est-il vraiment nécessaire de changer de logo ?

Mais que savent ces gens ? Bandai Namco dit qu’il y a un concept derrière le design. ça veut dire quelque chose ! Voici l’explication officielle :

Le motif de bulle de dialogue du nouveau logo, « Fukidashi » en japonais, exprime le potentiel de la marque à se connecter avec les gens du monde entier et à les inspirer avec des idées étonnantes. La bulle de dialogue représente également la culture manga du Japon qui est devenue si populaire partout. Le logo représente notre détermination à communiquer avec les fans du monde entier, à nous connecter avec nos fans et à créer un divertissement unique à Bandai Namco. Le magenta utilisé comme couleur de motif représente non seulement la diversité, mais crée également une impression lumineuse et amusante et est facile à reproduire.

Le nouveau logo sera utilisé à partir d’avril 2022. L’actuel est bien meilleur.